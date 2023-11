Minas vence Barueri e assume liderança da Superliga Feminina de Vôlei

As Guerreiras de Aço seguem dando um show diante da sua torcida na Arena UniBH. Na noite deste sábado (25), o Gerdau Minas recebeu o Barueri Volleyball Club para partida válida pela 4ª rodada da Superliga Feminina BET7K e venceu por 3 sets a 0, com parciais 25/21, 25/19 e 25/19. O resultado colocou o time na primeira colocação temporária da tabela, com 14 pontos.

As centrais Thaisa Daher e Julia Kudiess foram as maiores pontuadoras do Gerdau Minas na partida, com 14 e 13 pontos, respectivamente. Ganhadora do troféu Viva Vôlei, Julia destacou o trabalho coletivo da equipe e aproveitou a ocasião para celebrar o grande jogo. "O nosso time está diferenciado essa temporada, eu estou gostando muito da energia que está nos levando ao topo. Quero parabenizar todo o grupo, a cada dia que passa a entrega de cada uma é maior dentro das quadras", disse a central que leva seu primeiro Viva Vôlei da temporada.

Noite especial para a jovem ponteira Victoria. Com apenas 17 anos, a atleta recebeu a última bola das mãos da levantadora Jenna Gray e fechou o jogo em 3 sets a 0. Emocionada, a ponteira relembrou sua chegada ao Clube. "É um sonho de criança se tornando realidade. Cheguei no Minas em 2020, bem novinha, e subi para a ponta nessa temporada. Sendo assim, o apoio das atletas vem me dando é fundamental, ainda mais em jogos de alto nível como é a Superliga", disse.

O time tem pela frente dois desafios fora de casa. Na terça-feira (28/11), as Guerreiras de Aço enfrentam o Fluminense, às 21h, no Rio de Janeiro (RJ). Rapidamente seguem viagem para São Paulo (SP) onde enfrentam o Esporte Clube Pinheiros, no sábado (2/12), às 18h30. As partidas serão transmitidas pelo SporTV.

Confira os compromissos do Gerdau Minas pelo primeiro turno da Superliga:

9/11 | Gerdau Minas 3 x 1 Bluvolei | Arena UniBH | 12/25, 25/17, 25/23 e 25/20

14/11 | Gerdau Minas 3 x 0 Brasília Vôlei | Arena UniBH | 25/23, 25/23 e 25/23

18/11 | Sesc RJ Flamengo 2 x 3 Gerdau Minas | Rio de Janeiro (RJ) | 25/17, 23/25, 23/25, 25/17 e 15/9

21/11 | Unilife Vôlei Maringá 1 x 3 Gerdau Minas | Maringá (PR) | 25/23, 25/18, 17/25 e 25/21

25/11 | Gerdau Minas 3 x 0 Barueri Volleyball Club | Arena UniBH | 25/21, 25/19 e 25/19

28/11 - 21h | Fluminense Football Clube x Gerdau Minas | Rio de Janeiro (RJ) | Sportv

2/12 - 18h30 | Esporte Clube Pinheiros x Gerdau Minas | São Paulo (SP) | Sportv

7/12 - 21h | Gerdau Minas x Sesi Vôlei Bauru | Arena UniBH | Sportv

6/1 - 21h | Osasco São Cristóvão Saúde x Gerdau Minas | São Paulo (SP) | Sportv

10/1 - 18h30 | Associação Atlética São Caetano x Gerdau Minas | São Caetano (SP) | Sportv

14/1 - 16h | Gerdau Minas x Dentil/Praia Clube | Arena UniBH | Sportv