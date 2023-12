Shaquille O'Neal apoia Antetokounmpo após polêmica: "Ele tem direito de dizer"

A lenda da NBA, Shaquille O'Neal, falou para a TMZ Sports sobre a polêmica de Giannis Antetokounmpo. O astro revelou que acredita que Giannis está certo em ir atrás da bola do jogo.

O'Neal citou que, além de ter feito a maior pontuação de sua carreira, o astro estava jogando em casa, e que isso lhe daria o direito de manter a bola do jogo consigo: "Acho que Giannis tinha o direito de dizer: ‘Ei, estamos em Milwaukee, acabei de fazer história. Eu quero a bola".

Outro grande nome da NBA que comentou sobre o assunto foi Richard Jefferson. Ele acredita que a solução de Giannis não foi ideal, devido à tradição da NBA de premiar calouros com a bola do jogo em que marcam seus primeiros pontos.

O ex-jogador propôs uma solução para que ambos os lados pudessem sair ganhando: "Giannis deveria deixar com o garoto e depois comprá-la de volta. Meio que como você compra o número de alguém. Apenas faça um gesto de boa vontade para o garoto”.

Sobre a confusão

A história toda ocorreu ao final do jogo entre Pacers e Bucks na última quarta-feira (13). Na ocasião, Giannis havia acabado de marcar sua maior pontuação na carreira, e a maior pontuação da história da franquia, com 64 pontos.

Entretanto, esse jogo também marcou a primeira cesta oficial em temporada regular de Oscar Tshiebwe, do Pacers, e a equipe resolveu, seguindo a tradição da liga, presenteá-lo com a bola do jogo.

Alguns jogadores do Bucks, incluindo o grego, correram para o vestiário adversário para recuperar a bola do jogo. Um vídeo circulou na internet de Antetokounmpo discutindo com o técnico dos Pacers, Rick Carlisle, nos corredores do vestiário.

Pouco tempo depois, os jogadores do Milwaukee saíram do vestiário dos adversários sem a bola. Nesse momento, Giannis confrontou o assistente técnico da equipe de Indiana, Lloyd Pierce, bastante irritado.

Acontece que, um vídeo gravado na arena revelou que, na verdade, a bola do jogo foi coletada por um segurança na quadra, e Giannis afirma que essa bola foi entregue a ele.

Algo mais que adiciona à polêmica é que esses não foram os primeiros pontos do calouro de Indiana na liga, apenas os primeiros válidos pela temporada regular, pois ele já havia feito uma cesta na final da NBA Cup, que não conta para a temporada regular.

Repercussão

Após o jogo, tanto Giannis quanto Carlisle comentaram sobre o assunto e demonstraram posicionamentos bem distintos. Giannis disse que, embora tenha a verdadeira bola do jogo, ainda sente que aquela não é a oficial usada na partida: "Eu posso dizer isso porque joguei por 35 minutos nessa noite. Eu sei como era a bola do jogo. E não posso dizer que era essa que está nas minhas mãos agora”.

Carlisle, porém, veio em defesa do seu jogador, dizendo que não gostou da atitude dos jogadores adversários e que não sabia do recorde quebrado por Antetokounmpo: "É uma pena o que vimos no fim do jogo. Houve um mal-entendido sobre a bola do jogo na minha visão".