Giannis Antetokounmpo discute com técnico dos Bucks e reclama do time, após derrota para Boston Celtics

Clima quente em Milwaukee. Isso porque, durante o jogo dos Bucks diante do Boston Celtics, o astro Giannis Antetokounmpo e o técnico da equipe, Adrian Griffin, discutiram ainda na quadra após o comandante decidir substituir o duas vezes MVP. Após o embate, o treinador do time revelou que mudou o atleta para que ele pudesse respirar e se acalmar.

“Eu tomei a decisão de fazer a substituição, pois queria dar um tempo para que Giannis respirasse. Mas ele queria seguir em quadra. E foi só isso. Então, fui lá e disse-lhe para continuar ali na mesa porque já iria voltar na posse seguinte. Era uma parada para que pudesse descansar o mínimo que fosse. E, como planejado, voltou para a partida logo em seguida”, minimizou o treinador.

Giannis Antetokounmpo atuou durante 37 minutos na derrota para o Boston Celtics. O duas vezes MVP anotou 21 pontos, 13 rebotes e concedeu cinco assistências. No entanto, o aproveitamento de 35% nos arremessos chamou a atenção no jogo do ala-pivô grego.

“Nós precisamos ser melhores, antes de tudo. Sabíamos que Boston queria arremessar muito para três pontos e permitimos que fizesse. E, com isso, começaram a quebrar a nossa defesa sem parar. Nós não conseguimos mais pará-los. Por fim, nós temos que marcar melhor a linha de três pontos. Ou sei lá… simplesmente ficar na frente deles, pois nem isso conseguimos”, disse Giannis Antetokounmpo.

Situação na classificação

Apesar da reclamação do Giannis Antetokounmpo na derrota para o Boston Celtics, o Milwaukee Bucks segue na briga pela liderança da Conferência Leste da NBA. Com a derrota, a equipe está na segunda colocação.

O Milwaukee Bucks está na segunda colocação da Conferência Leste com 10 vitórias e cinco derrotas nos 15 confrontos disputados na temporada regular da NBA. A equipe e Giannis Antetokounmpo voltam a jogar nesta sexta-feira (24), às 22h (horário de Brasília), diante do Washington Wizards, em Milwaukee.