Itambé Minas bate o MOC América no último jogo do ano na Arena UniBH

No reencontro com a torcida após garantir a medalha de prata no Mundial de Clubes, o Itambé Minas fez bonito na Arena UniBH. Além de verem de perto o troféu de vice-campeão mundial, os minastenistas ainda assistiram uma grande exibição da equipe na noite desta segunda-feira (18/12). O Itambé Minas passou pelo Montes Claros América Vôlei, por 3 sets a 0, com parciais de 25/18, 25/23 e 25/19. O Paredão Azul chegou à quinta vitória nesta edição da Superliga BET7K Masculina 2023/24 e, no momento, está na terceira posição, com 15 pontos.

Maior pontuador da partida com 13 acertos (10 de ataque, 2 de saque e 1 de bloqueio), o ponteiro Paulo foi eleito o melhor em quadra e ganhou o Troféu Viva Vôlei. “Foi muito bom voltar a jogar em casa e sentir de perto a atmosfera da torcida do Itambé Minas. Conquistamos uma vitória importante, mas temos que nos manter concentrados porque vamos encarar dois jogos difíceis ainda esta semana. Vamos seguir com força máxima”, afirma o atacante minastenista.

O próximo desafio do Itambé Minas pela Superliga será nesta quarta-feira (20/12), às 21h. O time minastenista vai até Contagem (MG), onde enfrentará o Sada Cruzeiro, no Ginásio do Riacho. Na sequência, a equipe dirigida pelo técnico Guilherme Novaes vai embarcar com destino à Guarulhos (SP), para o último compromisso do ano. No sábado (23/12), às 18h30, será a vez de encarar o Vedacit Guarulhos. Ambas as partidas serão transmitidas pelo SporTV 2.

Superliga BET7K masculina | Fase classificatória - Turno

10/11 | Itambé Minas 3 x 0 Joinville | Arena UniBH | 25/21, 25/20 e 25/22

13/11 | Araguari 0 x 3 Itambé Minas | Araguari (MG) | 25/21, 25/22 e 25/22

20/11 | Itambé Minas 3 x 0 Suzano | Arena UniBH | 25/22, 25/23 e 25/18

24/11 | São José 3 x 0 Itambé Minas | São José dos Campos (SP) | 25/17, 25/23 e 25/21

28/11 | Itambé Minas 3 x 0 Apan/Roll-on Blumenau | Arena UniBH | 25/16, 25/23 e 25/16

18/12 | Itambé Minas 3 x 0 MOC América | Arena UniBH | 25/18, 25/23 e 25/19

20/12 - 21h | Sada Cruzeiro x Itambé Minas | Contagem (MG) | SporTV

23/12 - 18h30 | Vedacit Guarulhos x Itambé Minas | Guarulhos (SP) | SporTV

7/1 - 16h | Itambé Minas x Azulim Gabarito Monte Carmelo | Arena UniBH | SporTV

13/1 - 18h30 | Sesi Bauru x Itambé Minas | Bauru (SP) | SporTV

16/1 - 21h | Itambé Minas x Vôlei Renata | Arena UniBH | SporTV.