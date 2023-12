Damian Lillard ultrapassa 20 mil pontos na carreira em vitória dos Bucks

Contra um San Antonio Spurs sem Victor Wembanyama, fora por dores no tornozelo, o Milwaukee Bucks não tomou conhecimento e obteve mais um resultado super positivo por 132 a 119 nesta terça-feira (19), no Fiserv Forum.

Para Damian Lillard, além da vitória, um recorde pessoal. O armador anotou 40 pontos, seu recorde da temporada, e ultrapassou os 20.000 pontos (terminou com 20.034), tornando-se o 51º jogador da história da liga a atingir o feito, somente o oitavo jogador ativo (LeBron, Durant, Curry, Harden, Westbrook, DeRozan e Chris Paul são os outros). Um pouco além, o armador junta-se a somente LeBron, Curry e Harden como os únicos a terem 20.000 pontos, 5.000 assistências e 2.000 bolas de três na carreira.

Lillard contou com ajuda preciosa de Giannis Antetokounmpo. O grego teve um triple-double de 11 pontos, 16 assistências e 14 rebotes. Do banco, Bobby Portis contribuiu com double-double de 23 pontos e dez rebotes.

A Partida

Com a ausência de Wemby, os Bucks pisaram no acelerador desde o primeiro quarto. Collins inaugurou o placar com uma bola de dois pontos e poderia ter comemorado, pois a liderança dos Spurs durou 20s. Os Bucks abriram vantagem de 21 a 1 no primeiro quarto, antes de fechar em 44 a 26, com direito a 19 pontos de Lillard e 12 de Portis.

Os Spurs ainda batalharam no segundo período e tiraram a diferença para 13 pontos após o primeiro tempo. Na entrada do terceiro quarto, o bom momento seguiu e a diferença bateu os oito pontos. Ainda no terceiro período, os Bucks ampliaram, fechando com uma sequência de 16 a 6. Os Spurs não conseguiram emplacar nenhuma sequência sem resposta adversária para tentar encostar e os Bucks controlaram até o fim.

Sequência

Embalados com cinco vitórias seguidas, os Bucks seguem na busca pela liderança do Leste nesta quinta-feira (21), quando recebem o Orlando Magic. Vindos de 20 derrotas nos últimos 21 jogos, os Spurs tentam se recuperar também na quinta, quando visitam o Chicago Bulls.