Na corrida pelo prêmio de novato do ano, Victor Wembanyama assume liderança

A disputa pelo prêmio de novato do ano está cada vez mais acirrada. Em ranking divulgado pela NBA nesta quarta-feira, (13), a sensação Victor Wembanyama, do San Antonio Spurs, assumiu a ponta na corrida pela premiação, ultrapassando Chet Holmgren, do Oklahoma City Thunder, que vinha liderando o ranking nas últimas semanas. Brandon Miller, do Charlotte Hornets, fecha o top 3.

Os dois jovens astros já eram os favoritos ao prêmio antes mesmo da temporada começar. Pivôs, os dois são vistos como futuros craques da liga, e com o que ambos estão mostrando em quadra até o momento, essa expectativa tem se mostrado cada vez mais próxima de se tornar realidade.

Victor Wembanyama foi a primeira escolha do Draft da NBA em 2023, e chegou com o fardo de ser, considerado por muitos, o melhor prospecto desde LeBron James. Treinado pelo lendário Gregg Popovich, em uma franquia que já contou com outros grandes pivôs como David Robinson e Tim Duncan, Wemby tem desempenhado um bom papel na equipe, porém, os resultados positivos ainda não chegaram.

Depois de um começo de temporada promissor, com um recorde de 3 vitórias e 2 derrotas, a equipe de San Antonio não venceu mais nenhum jogo. São 18 derrotas seguidas, estando no último lugar da Conferência Oeste.

Mesmo assim, o craque francês tem encantado a todos, postando ótimos números mesmo em meio a fase ruim de sua equipe. Ele tem médias de 19,3 pontos por jogo, 10,7 rebotes e 3,0 tocos por jogo, liderando os novatos em todas essas categorias.

Ao terminar a partida com 21 pontos e 20 rebotes, em derrota dos Spurs para o Chicago Bulls na última semana, Victor se juntou a Dwight Howard como os únicos jogadores abaixo de 20 anos a alcançarem esses números. O jovem astro, inclusive, se tornou o mais novo a alcançar tal marca, com 19 anos e 338 dias.

Já deixando sua marca na liga, Wembanyama tem impressionado com seu nível de atuação, algo que rendeu elogios do atual campeão e MVP das Finais Nikola Jokic, craque do Denver Nuggets e um dos melhores jogadores da liga.

"Victor só tem 19 anos, mas não está assustado com nada aqui. Ele não se cansa e joga duro o tempo inteiro, pois sabe que nada é garantido. Está cometendo erros, mas isso é normal para um jovem. Não acho que a badalação da imprensa ajude, mas parece bem acostumado com tudo isso. Esse garoto vai mudar o jogo. E, aliás, já está no caminho para isso", afirmou o sérvio.

Foto: Divulgação/San Antonio

Já Chet Holmgren se encontra em cenário bem diferente, pelo menos quando o assunto se trata dos resultados coletivos. Ele é peça fundamental do Oklahoma City Thunder, atual 2º colocado da Conferência Oeste com uma campanha de 15 vitórias e 7 derrotas.

A equipe, mesmo que jovem, conta com Chet como uma de suas peças principais junto do astro armador Shai Gilgeous-Alexander, e do ala Jalen Williams. Com médias de 17,0 pontos, 7,9 rebotes e 2,4 tocos, o pivô tem deixado uma ótima impressão, assim como Victor Wembanyama.

Ele foi a segunda escolha geral do Draft da NBA de 2022, porém, sofreu uma lesão nos ligamentos no tornozelo, e não pôde atuar em sua temporada de calouro.

Foto: Divulgação/Oklahoma City Thunder

Confira o ranking completo da corrida pelo prêmio de novato da NBA

1. Victor Wembanyama (San Antonio Spurs): 19,3 pontos, 10,7 rebotes, 3,0 tocos

2. Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder): 17 pontos, 7,9 rebotes, 2,4 tocos

3. Brandon Miller (Charlotte Hornets): 14,8 pontos, 4,1 rebotes, 2,2 assistências

4. Jaime Jaquez (Miami Heat): 12,6 pontos, 3,6 rebotes, 2,7 assistências

5. Keyonte George (Utah Jazz): 10,9 pontos, 3,0 rebotes, 5,0 assistências

6. Ausar Thompson (Detroit Pistons): 10,5 pontos, 8,4 rebotes, 2,5 assistências

7. Dereck Lively (Dallas Mavericks): 9,0 pontos, 8,1 rebotes, 1,6 toco

8. Bilal Coulibaly (Washington Wizards): 9,2 pontos, 4,2 rebotes, 1,8 assistência

9. Brandin Podziemski (Golden State Warriors): 8,1 pontos, 4,8 rebotes, 2,4 assistências

10. Toumani Camara (Portland Trail Blazers): 6,7 pontos, 4,7 rebotes, 1,2 assistência.