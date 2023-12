Kyle Kuzma critica defesa dos Wizards após derrota para Magic: "Não marcamos nem uma placa de pare"

O Washington Wizards foi atropelado pelo Orlando Magic na última quarta-feira (29). A equipe da capital norte-americana perdeu por 139 a 120, em Orlando. Após o duelo, o ala Kyle Kuzma criticou a defesa da equipe em que atua.

“A verdade é que não marcamos nem uma placa de pare. Esse é o ponto, para resumir, que define tudo o que aconteceu. O jogo saiu do nosso controle porque não defendemos nada. Nós deixamos que qualquer atleta conseguisse o arremesso que quisesse o tempo inteiro. Então, até que isso mude, os resultados provavelmente não vão mudar. Simples assim”, disparou o ala.

O Washington Wizards, de Kyle Kuzma, possui a segunda pior defesa na atual NBA. A equipe apresenta uma média de 124.8 pontos sofridos por jogo. Ou seja, apenas o Indiana Pacers tem uma defesa pior, com 125.5.

“Não acho que foi uma atuação defensiva forte da nossa parte, em primeiro lugar. Nós até tivemos uns momentos bons, mas nada próximo do que era preciso para vencer. Faltou consistência na defesa. Achei que fomos ‘lentos’ do início ao fim. Mas o nosso segundo tempo – o fim do terceiro quarto, em especial – foi o que nos causou mais prejuízo. Perdemos ali, em síntese”, reconheceu o técnico de Washington.

“A gente estava perdendo por só dez pontos no intervalo. Estávamos, portanto, a uma distância alcançável. Mas Orlando desandou a acertar bolas de três pontos no segundo tempo. Tentamos fazer uma defesa mais pressionada, mas eles movimentaram a bola muito bem e o problema piorou. Merecem crédito porque foi uma ótima atuação, mas também temos que ter mais senso de urgência”, avaliou Unseld.

Situação na classificação

O Washington Wizards amarga a segunda pior campanha da Conferência Leste da NBA. Isso porque a equipe de Kyle Kuzma venceu apenas três jogos dos 18 disputados, ou seja, o time da capital dos Estados Unidos perdeu os outros 15 na liga.