Ary Fontoura irá interpretar o ex-presidente Lula no filme Polícia Federal – A Lei é Para Todos

(foto:divulgação)

Ary Fontoura irá interpretar o ex-presidente Lula em longa-metragem que abordará os bastidores da Operação Lava Jato. A informação foi publicada pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo. De acordo com suas informações, o ator que possui 83 anos de idade irá gravar suas cenas em dezembro.

As gravações de Polícia Federal – A Lei é Para Todos iniciaram-se em novembro, sendo dirigido por Marcelo Antunez, que foi co-diretor de Até que a Sorte nos Separe 3, Qualquer Gato Vira-Lata 2 e Um Suburbano Sortudo acompanhado de Roberto Santucci.

Polícia Federal – A Lei é Para Todos tem seu elenco principal formado por Flávia Alessandra, Antonio Calloni e Bruce Gomlevsky. Os três interpretam os delegados que possuíram um papel fundamental na operação executada pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal que pretende realizar investigações em casos envolvendo corrupção e lavagem de dinheiro que envolva recursos desviados da Petrobrás.

Flávia interpretará a delegada Érika Marena, Calloni dará vida ao delegado Igor de Paula e Gomlevsky será Leandro Daiello, o diretor-geral da Polícia Federal. Rodrigo Lombardi irá interpretar o juiz Sérgio Moro.

O filme, que possui um orçamento de R$ 14 milhões, terá gravações realizadas em Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro. O longa ainda conta com o apoio da Polícia Federal, “que permitirá filmagens nas instalações onde a Lava Jato está sendo conduzida e com os equipamentos (viaturas, helicópteros, armamentos, uniformes etc) reais”, segundo o comunicado divulgado para a imprensa.

Polícia Federal – A Lei é Para Todos tem sua estréia prevista para abril de 2017.