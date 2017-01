'Power Rangers': longa poderá apresentar uma origem diferente para Zordon

(foto:divulgação)

O futuro longa dos Powers Rangers deverá apresentar uma origem diferente para Zordon. De acordo com o The Wrap, o personagem interpretado por Bryan Cranston, instrutor do time de Rangers, poderá ser mostrado no filme como o Ranger Vermelho original, que posteriormente transformou-se no Zordon com o qual estamos habituados.

O site também disse saber como será a participação do antagonista Goldar. Após ser vencido no prólogo do longa, o clássico monstro da TV teria seus restos mortais dispersados pelo planeta, e Rita Repulsa tentaria reunir todas as partes para contra-atacar os Rangers.

Nesta nova versão, Dacre Montgomery interpretará o Ranger Vermelho, Naomi Scott fará a Ranger Rosa, Ludi Lin viverá o Ranger Preto, a cantora Becky G dará vida à Ranger Amarela, RJ Cyler encarnará o Ranger Azul, Elizabeth Banks será a antagonista Rita Repulsa e Bryan Cranston trará o novo Zordon à tona. Bill Hader irá encarnar Alpha, o robô auxiliar dos Rangers mais famoso por ficar repetindo “ai ai ai” ao mesmo tempo em que fica andando em círculos pela base de operações do time.

Ashley Miller, Zack Stentz (dupla de X-Men: Primeira Classe) e John Gatins (Gigantes de Aço, O Vôo) são os responsáveis pelo roteiro e Dean Israelite (Projeto Almanaque) fica encarregado da direção. O novo Powers Rangers estreará em 24 de março de 2017.