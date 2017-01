Arrow: Vídeo do 10º episódio exibe a volta de personagem

(foto:divulgação)

(Aviso! Essa postagem possui spoilers da 5ª temporada de Arrow. Você foi alertado)

O canal norte-americano The CW divulgou um vídeo do 10º episódio da 5ª temporada de Arrow, Intitulado de “Who Are You?”. Na prévia, é exibida a aparente volta de Laurel Lance (Katie Cassidy), personagem que faleceu na temporada passada do seriado.

O grande mistério é se essa é de fato Laurel, ou sua contraparte da Terra-2, Black Siren. No teaser, descobrimos que ela pode utilizar a habilidade sem o aparelho de Cisco Ramon, então é possível que trate-se da antagonista, e não da heroína ressuscitada.

A 5ª temporada de Arrow volta a ser exibida dia 25 de janeiro nos Estados Unidos. A série é exibida no Brasil pelo canal pago Warner Channel.