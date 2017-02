Michael C. Hall e Jodi Balfour entram para o elenco de 'The Crown'

Michael C. Hall (foto: Divulgação/Dexter/Showtime)

Ainda não é desta vez que Dexter estará de volta, mas a Netflix acaba de anunciar que Michael C. Hall entrou para o elenco da 2ª temporada de The Crown, interpretando John F. Kennedy, presidente dos Estados Unidos nos anos 60.

Michael C. Hall e Jodi Balfour, que será a primeira dama Jackie Kennedy, vão representar um dos casais mais famosos da política dos Estados Unidos quando estes cruzaram o caminho da família britânica nos anos 60. As gravações da nova temporada de The Crown, série que retrata a vida da Rainha Elizabeth II, já começaram no Reino Unido.

Os Kennedy visitaram Londres em junho de 1961. O encontro com a família real foi considerado extremamente delicado, porque, na época, divorciados não eram convidados a jantar no Palácio de Buckingham. A rainha ficou claramente irritada com o comportamento de Jackie Kennedy, causando constrangimento para todos.

A ganhadora do Globo de Ouro e do SAG Awards de melhor atriz dramática, Claire Foy estará de volta como a Rainha Elizabeth II. Matt Smith segue como o Prince Philip e a Netflix planeja documentar o reinado dos monarcas por 6 temporadas.