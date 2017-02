Paris Filmes, Telecine e Cinépolis promovem ação especial de 'La La Land – Cantando Estações'

Foto: Divulgação/Paris Filmes

Para celebrar a marca de 1 milhão de espectadores no Brasil e as cinco estatuetas do Bafta, maior prêmio do cinema britânico, a Paris Filmes em parceria com o Telecine e a Cinépolis promoveu nessa terça-feira (14) duas sessões especiais de ‘La La Land – Cantando Estações’, As exibições ocorreram nas salas VIP da rede Cinépolis, instaladas no shopping JK Iguatemi, localizado em Itaim Bibi, zona oeste de São Paulo.

Para comemorar o sucesso do longa, as sessões reuniram cerca de 200 convidados do Telecine. Ao término das exibições, o público foi contemplado com uma apresentação de dança inspirada nas coreografias do filme. A ação foi realizada no lobby do cinema e mobilizou um grupo de 20 bailarinos que surpreendeu a todos que saíam das salas em direção à saída do cinema.

Dirigido por Damien Chazelle, que ganhou o Oscar em três categorias com “Whiplash: em Busca da Perfeição” (2014), incluindo a de melhor ator coadjuvante com J. K. Simmons, que também atua em ‘La La Land – Cantando Estações’, o longa permanece em cartaz em todas as regiões do Brasil.

Longa acumula 14 indicações ao Oscar 2017 (Foto: Divulgação/Paris Filmes)

Protagonizado por Ryan Gosling e Emma Stone, o filme saiu como o grande vencedor da 74ª edição do Globo de Ouro. Premiado com sete estatuetas nas categorias: Melhor Filme de Comédia ou Musical, Melhor Roteiro e Direção para Damien Chazelle, Melhor Trilha Original, Melhor Atriz de Comédia ou Musical para Emma Stone, Melhor Ator de Comédia ou Musical para Ryan Gosling e Melhor Música para “City of Stars”, o filme ainda contabiliza cinco prêmios do Bafta, com Melhor Filme, Melhor Direção para Damien Chazelle, Melhor Atriz para Emma Stone, Melhor Fotografia e Melhor Trilha Sonora Original e recebeu 14 indicações ao Oscar 2017. A 89ª edição do Oscar será realizada em 26 de fevereiro com apresentação do comediante Jimmy Kimmel.

A ficção apresenta a história de Mia (Emma Stone), uma aspirante a atriz, e Sebastian (Ryan Gosling), um músico de jazz dedicado, que estão lutando para sobreviver em uma cidade conhecida por esmagar as esperanças e quebrar os corações. Ambientado na moderna Los Angeles, este musical original fala sobre a vida cotidiana e explora a alegria e a dor de um casal que persegue os seus sonhos.