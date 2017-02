Ronda Rousey fará participação especial em Blindspot

Google Plus

Foto: Getty Images

Além de sua fama dentro dos ringues, a lutadora Ronda Rousey também faz carreira nas telinhas. Estreando em 2014 em Os mercenários 3, a estadunidense que também já participou de Velozes e Furiosos 7 teve sua participação na série Blindspot anunciada hoje.

Segundo o Entertainment Weekly, Ronda estará em um episódio da segunda temporada que será transmitido em maio pelo canal americano NBC. A lutadora fará o papel de uma prisioneira chamada Devon Penberthy. No histórico de sua personagens consta que a mesma cresceu em uma família de classe operária das montanhas brancas de New Hampshire. A personagem tornou-se prisioneira por transportar armas ilegais através do estado. Além disso, consta que sua personagem será uma mulher atlética e resistente, que também sabe lutar e manejar armas.



No Brasil, a segunda temporada de Blindspot será transmitida a partir de abril pela Warner.