Netflix divulga novas fotos da 5ª temporada de 'House of Cards'

House of Cards (foto: David Giesbrecht/Netflix)

A Netflix liberou nesta sexta-feira (21) novas imagens da 5ª temporada da série House of Cards, um dos grandes sucessos da plataforma de streaming, mostrando que o casal Underwood, interpretado por Robin Wright e Kevin Spacey, está mais unido que nunca.

A nova temporada está rodeada de mistérios. Não se sabe o que pode acontecer ao casal protagonsta, Frank e Claire Underwood, que precisaram dar um passo sem volta para conquistar o seu maior objetivo: a presidência dos Estados Unidos.

As atitudes de um presidente que não é aprovado pela imprensa e a crescente guerra contra o terror pode parecer muito próxima da realidade na atual política dos Estados Unidos, mas a 5ª temporada de House of Cards foi escrita antes mesmo de Donald Trump ser eleito. mas tanto o elenco quanto a produtora executiva da série, Melissa James Gibson tem o cuidado de não fazer muitas comparações com a realidade. "É claro que a ressonância às vezes é estranha. Mas Trump é um excêntrico que está tentando explodir o sistema, Francis Underwood é o oposto".

Melissa James Gibson assumiu como showrunner da série quando Beau Willimon deixou o cargo no final da 4ª temporada.

Em janeiro, a Netflix lançou um teaser durante a cerimônia de posse do presidente Donald Trump, intitulado "Nós Criamos o Terror", que não mostra qualquer um dos personagens da série, apenas a bandeira dos Estados Unidos tremulando enquanto um coral de crianças recita 'Pledge of Allegiance', o juramento à bandeira americana, hasteada invertida em frente ao capitólio, o centro legislativo dos EUA. Confira:

A 5ª temporada de House of Cards estreia na Netflix dia 30 de maio. Todos os episódios da série estão disponíveis na plataforma para seus assinantes.

House of Cards na TV

Desde o dia 14 de março, a primeira produção original de sucesso da Netflix passou a ser exibida pelo Paramount Channel, que está presente em todos os pacotes de TV por assinatura. A série tem conquistado novos fãs que estão acompanhando a 1ª temporada pelo canal, todas as terças-feiras às 22h.