Cinco séries completamente esnobadas no Emmy 2017

Em toda premiação, sempre vai haver controvérsias entre os indicados e os esnobados, e dessa vez não foi diferente. Então, para aquelas esquecidas pelo Emmy 2017 não passarem em branco, nós da VAVEL Brasil listamos as cinco maiores esnobadas dessa edição.

Aqui eu listei apenas séries que foram completamente esquecidas de todas as principais categorias. Por exemplo, The Americans ficou fora da briga por melhor série, mas ganhou indicação nas categorias de atuação e em roteiro, então ela não entrou aqui. Então, vamos a lista:

1. The Leftovers

Uma das grandes obras primas da HBO, a mística The Leftovers chegou com um terceiro ano impecável, mas ainda assim não foi o suficiente pra ser lembrada no Emmy. Nem mesmo a atuação excepcional da Carrie Coon foi lembrada, que pisada na bola, hein Emmy?!

2. Mr. Robot

Mr. Robot tem dado o que falar. Uma das séries mais intrigantes dos últimos anos e com um dos protagonistas mais peculiares da TV ficou completamente esquecida. Rami Malek, atual vencedor do Emmy de melhor ator de série de drama dessa vez não foi nem indicado.

3. Bates Motel

Bates Motel é uma série que merecia bem mais visibilidade nas premiações. Em cinco anos, nunca esteve entre as principais categorias, e com seu encerramento, muita gente esperava uma indicação pelo menos para a Vera Farmiga, mas isso não aconteceu.

4. Insecure

A maior esnobada das categorias de comédia, sem dúvida foi Insecure. Fazendo um humor com aquela crítica social do jeito que a HBO faz bem, trazendo uma trilha sonora pra lá de impecável e a atuação da Issa Rae que dispensa comentários, mais uma bola fora do Emmy.

5. The Young Pope

Mostrar um papa politicamente incorreto e um Vaticano como ninguém nunca viu foi uma ideia ousadíssima. Mas mais do que boas ideias, The Young Pope nos traz um excelente valor de produção recheado de ótimos atores. Tudo bem que a categoria de minisséries estava bem disputada esse ano, mas nenhuma indicaçãozinha saiu injusto.