Starz divulga primeiro trailer da terceira temporada de Outlander

(Foto: Divulgação/Starz)

O Starz divulgou nessa Terça (18) o trailer do terceiro ano de Outlander. A nova temporada terá 13 episódios e estreia no dia 10 de Setembro. No Brasil, o Fox Premium exibirá os episódios simultaneamente com os EUA.

O trailer mostra os momentos seguintes após a Claire voltar nas pedras, focando no nascimento e crescimento da Brianna e em como as lembranças dela afetam no seu relacionamento com o Frank. Enquanto isso, Jamie tem que conviver com a saudade em meio a Batalha de Culloden.

Assim como Game of Thrones, Outlander teve atraso na premiere e não pode ficar elegível para o Emmy deste ano.

As duas primeiras temporadas estão disponíveis para assistir no Fox Premium e na Netflix. A quarta temporada já foi confirmada junto com a terceira.

Confira abaixo o trailer da terceira temporada de Outlander: