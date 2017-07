Novo trailer de 'Liga da Justiça' é divulgado na #SDCC2017

Google Plus

Liga da Justiça (foto: Divulgação/Warner Bros.)

O painel da Warner Bros é sempre um dos mais aguardados durantea San Diego Comic Con, e o estúdio surpreendeu os fãs com um novo trailer do longa da Liga da Justiça, além de trazer novidades sobre o filme.

O painel contou com a presença de Ben Affleck (Batman), Gal Gadot (Mulher Maravilha), Ezra Miller (Flash), Jason Momoa (Aquaman) e Ray Fisher (Cyborg), falando sobre o filme que conta com direção de Zack Snyder. Apesar da ausência de Henry Cavill no elenco, o trailer dá indícios de que o Superman está de volta. Assista ao trailer de Liga da Justiça: Assista ao trailer de Liga da Justiça:

No primeiro trailer de Liga da Justiça, Ben Affleck deixou claro que o Batman costuma trabalhar sozinho. Mas agora, Bruce Wayne recruta a sua nova aliada Diana Prince (Gal Gadot) para enfrentar uma ameaça ainda maior. Juntos, Batman e Mulher Maravilha trabalham rapidamente para recrutar uma equipe para enfrentar esse inimigo recém-despertado. Apesar da formação de uma liga de heróis sem precedentes, pode ser muito tarde para salvar o planeta de um ataque de proporções catastróficas.

A Liga da Justiça chega aos cinemas dia 16 de novembro.