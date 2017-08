DVD de A Tempestade do Século de Stephen King entra em pré-venda

(Foto: Divulgação)

Um dos finais mais controversos de Stephen King. Assim podemos definir A Tempestade do Século, minissérie em oito capítulos produzida em 1999, e que volta a ser lançada em DVD no Brasil por meio da produtora Vinyx Multimídia.

A história se passa na pequena e isolada ilha de Little Tall, no Maine. Na iminência de um tempestade um forasteiro, aparece sem dizer de onde vem. Sabendo sobre tudo e todos, seus segredos mais íntimos, Andre Linoge interpretado por Colm Feore, espalha pânico e morte por onde passa.

Linoge quer algo, uma punição pelos segredos dos até então irretocáveis moradores de Little Tall. Um dos diferenciais da série, é que o próprio Stephen King escreveu o roteiro, que teve a direção de Craig R. Baxley (A Casa Adormecida, 2002).

Com quatro hora de duração (o novo box conta com 2 dvd's), a história prende o expectador do início ao fim. King surpreende os fãs com várias menções de outras obras. Little Tall, é a mesma do filme Eclipse Total de 1995. Um dos moradores fala sobre a cidade de Derry, que aparece em Insônia e It. Também é possível ver um personagem lendo o livro “The Little Pig, uma das histórias preferidas de Danny Torrance, o pequeno de O Iluminado.

A previsão de entrega é para o mês de setembro.