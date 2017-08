Crítica: Game of Thrones- 7x04: The Spoils of War

Google Plus

Reprodução/HBO

Atenção: Contém spoilers!

Finalmente Arya chega a Winterfell! Nunca tivemos tantos Starks - quase - reunidos desde a primeira temporada.

O encontro Sansa-Arya foi ácido, como toda a relação delas. Agora, elas estão no impasse entre se reconectar ou de fato se distanciar. As duas estão muito abaladas pelo o que passaram, e nenhuma sabe uma da outra. Então é normal esse sentimento de distanciamento entre as duas. Tomara que as duas sentem de fato para conversar sobre o que passaram.

Nesse episódio reafirmamos que o Bran realmente mudou. Ele viu tanta coisa sobre tudo do mundo que ser Brandon Stark é simplesmente irrelevante. Ele não tem mais o tato de sociabilidade e afeto. O que é triste, mas é coerente com o papel do Corvo de Três Olhos.

Em Pedra de Dragão, Jon e a Daenerys estão se conectando e conquistando confiança um do outro. Um detalhe surpreendente foram os desenhos antigos na parede da caverna! A história desde os Primeiros Homens e Filhos da Floresta. O que deixou Daenerys surpresa sobre a real possibilidade dos White Walkers existirem. Além de ter subido um ponto na escala shipp de Jonerys, com o climinha que se instalou ali.

Tyrion como mão da Rainha está sugerindo estratégias que não estão dando certo. Então, Daenerys decide agir um tanto quanto irracionalmente a atacar High Garden, com os soldados Lannisters.

A batalha com certeza foi o ponto mais alto do episódio. A chegada da Daenerys com o Drogon foi simplesmente sensacional! Finalmente podemos ver ação da Daenerys depois de longas estratégias. E os Dothrakis mostrando toda sua força e viralidade! A direção da cena, a coreografia dos atores e o desempenho como um todo não há NADA a pontuar.

Além de que, já haviam perdido Dorne e As Ilhas de Ferro para o Euron, perdendo muitos navios.

Uma cena que deixou as opiniões divididas foi a sequência da retirada da flecha do Drogon e o ataque do Jaime sobre a Daenerys. O Jaime morrer seria algo muito trágico para a série. Ainda não foi explorado todo o potencial dele. Mas felizmente ele foi salvo pelo Bron.

O próximo episódio traz o desfecho desse arco. Quais serão os próximos passos da Daenerys?