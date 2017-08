Game of Thrones - 7x07: The Dragon and The Wolf

Google Plus

Reprodução/HBO

CONTÉM SPOILERS!

QUE EPISÓDIO! Primeiramente, devemos dizer que esse episódio foi o mais fatídico de toda temporada. Não por ter sido o último de fato, mas por ter exibido muitos arcos a serem concluídos na próxima temporada.

Começamos com a chegada a Porto Real e o encontro de todos os arcos!

Deveria ter sido mais impactante esse encontro. Apesar de ter tido pontos cruciais, como reencontro da Cersei e Tyrion e apresentando o White. O mais importante dessa sequência foram os diálogos entre os personagens, mantendo a essência de cada um.

O plot twist do arco Porto Real com certeza foi o Jaime indo embora! FINALMENTE! Finalmente o Jaime se livrou da Cersei.

Qual será o desfecho da Cersei? Finalmente veremos sua ruína na próxima temporada?

Em Winterfell, algo que não poderíamos acreditar era a conversa da Sansa com o Mindinho. Seria um retrocesso na construção da personagem se a Sansa fosse manipulada de novo. A cena da morte do Mindinho fez jus a sua trajetória. Nada mais justo do que ser morto na mão dos Stark. Além de desmascará-lo para todos.

Ainda em Winterfell, Sam e Bran têm o diálogo mais importante e fatídico a ser resolvido na próxima temporada. Simplesmente o fato de Jon Snow ser Aegon Targaryen! Um momento esperado quanto esse entretanto, muito corrido a ser desenvolvido. É um fato que envolve toda a rebelião do Robert e o começo de fato de todo Game of Thrones.

Ao mesmo tempo, há a concretização de JONERYS! As pistas ao longo da temporada levaram a esse momento. Melhor ship, apesar de, não sabermos qual vai ser a conclusão na oitava temporada.

E por último: A MURALHA CAIU! - Ou parte dela.

Que o inverno chegou, já sabíamos. Já haviam muitas teorias sobre o Dragão de Gelo e a queda da Muralha! O que foi concretizado agora!

Por ter sido o cerne do episódio e da temporada toda no geral, a próxima temporada toda vai ter um foco bem grande nesse arco. Apesar do arco das guerras políticas ser mais interessante.

A sétima temporada foi uma temporada de transição, com momentos mais corridos e soluções mais rápidas. Vários arcos sendo direcionados ao seu desfecho. A oitava temporada terá apenas 6 episódios e deve estrear entre 2018-2019. O que você espera da próxima temporada? Gostou dessa temporada? Comente!

Fique com o Inside The Episode: