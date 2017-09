Trailer de Jogo Perigoso de Stephen King é revelado pelo Netflix

Google Plus

(Foto: Fernando Rhenius)

A Netflix revelou nesta quarta-feira,06, o trailer de Gerald’s Game, adaptação da obra de Stephen King. Lançado nos Estados Unidos em 1991,no Brasil o livro ganhou o nome de Jogo Perigoso.

Confira a resenha de Jogo Perigoso

Jessie vive um casamento morto com Gerald. Para apimentar a relação o casal passa o final de semana na casa do lago. O que seria um jogo sexual, acaba tomando outros rumos após a repentina morte de Gerald. Presa na cama, Jessie precisa lutar para sobreviver e lutar contra traumas do passado e estranhas criaturas que rondam a casa.

Carla Gugimo (Uma noite no Museu) e Bruce Greenwood (Amor sem Fim e Eu, Robô) interpretam Jessie e Gerald respectivamente. A direção está a cargo de Mike Flanagan que comandou O Espelho (2013) e Hush – A Morte Ouve (2016). O roteiro está sob a batuta de Jeff Howard.

A estréia está marcada para o dia 29 de setembro.