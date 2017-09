Netflix divulga trailer de 1922, filme inspirado em conto de Stephen King

Um marido que deseja continuar com sua vida simples em uma fazenda precária. Uma esposa que luta para sair de uma vida repleta de privações. No meio disso, um filho sem ambições, quieto e por deveras misterioso.

Este é o enredo de 1922, conto presente no livro Escuridão total sem Estrelas. Lançado em 2015 pela Suma de Letras, e que vai virar filme pela NetFlix. Nesta sexta-feira, 22, a produtora revelou o primeiro trailer do longa que tem Thomas Jan no papel de Wilfred o fazendeiro. O livro conta com quatro contos, que levam seus personagens a realizar coisas que em situações normais não passariam por seus pensamentos.

A direção fica por conta de Zak Hilditch. Outros nomes também estão confirmados: Kaitlyn Bernard, Brian d’Arcy James, Neal McDonough, e Dylan Schmid. O lançamento está marcado para o dia 20 de outubro.