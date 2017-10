CRÍTICA: The Flash 04x03 - Luck Be a Lady

(foto:divulgação)

O quarto ano de The Flash está começando a se firmar e chegou para demonstrar que nessa temporada os eventos não serão como antes. Tratam-se de capítulos sem grandes pretensões, com o ar leve e descontraído que ficou marcado no começo do seriado e também do herói nas HQ’s. Seu terceiro capítulo passou a encaminhar os acontecimentos da nova season e a história está começando a se movimentar.

É possível que a principal diferença dessa temporada seja seu antagonista. Diferentemente das três seasons passadas, aqui já temos conhecimento da identidade do Pensador logo no primeiro capítulo. Ainda que não saibamos muito sobre ele, o que ocorrerá durante o novo ano, o pouco mostrado foi o suficiente para nos deixar curiosos. Neste terceiro capítulo ele teve uma participação bem maior, demonstrando que encontra-se ciente de tudo e que pode ser mais esperto que o time Flash, observando tudo o que acontece em Central City, incluindo o S.T.A.R. Labs. Desta forma, ele acabará dando muita dor de cabeça para os protagonistas e estou ansioso por isso. Ainda teremos que descobrir qual sua motivação e o que pretende atingir com essa equipe de 12 meta-humanos. Já é sabido por nós que ele possui plena ciência de todo o lado científico que envolve o cotidiano do velocista já que “arquitetou” a volta de Barry da Força de Aceleração à nossa realidade com outros objetivos.

Becky, ou Hazard, é uma meta-humana incomum já que não tem uma noção muito grande dos acontecimentos caóticos que sua “habilidade” gananciosa pode gerar, ao passo em que é somente uma pessoa vulnerável, não possui muitos requisitos e conhecimento de batalha, mas que apesar disso foi capaz de proporcionar problemas interessantes e cômicos para o capítulo. Também ainda não sabemos se somente os indivíduos que encontravam-se naquele ônibus foram atingidos pela matéria escura ou se mais cidadãos que estiveram presentes no lugar, como por exemplo nas calçadas, também acabaram sendo afetados.

Como comentei no inicio da review, contamos com alguns passos nas tramas dos personagens. O casamento de Barry e Iris está cada vez mais próximo assim como a revelação da gravidez de Cecile. Harry Wells finalmente apareceu e, aparentemente, irá ficar fixamente na Terra 1, já que andou sentindo-se de lado na Terra 2 agora que Jesse Quick possui seu próprio time. Jesse acabou terminando sua relação com Wally (levando-se em consideração que o relacionamento deles não tinha acrescentando nada aos personagens e ao seriado), o que fez com que ele decidisse ir embora buscando suas próprias aventuras, tendo firmado dessa maneira que o casal poderá ficar um longo período afastado do programa. Isso é decepcionante para fãs que, assim como eu, gostariam de presenciar mais a junção entre Flash e Kid Flash combatendo o crime de um jeito que funcionasse na produção. Então que isso seja um tempo de evolução para o personagem e que ele retorne brevemente com mais respiro, assim como The Flash obteve nesse seu quarto ano.

Curiosidades:

- Nas HQ’s, Rebecca Sharpe, ou Hazard, é neta do criminoso Jogador (Gambler, no original) ex-membro da Sociedade da Injustiça, time no qual a antagonista também já participou, porém que o abandonou depois de seus aparentes parceiros terem a traído. Sua primeira participação foi em Infinity Inc #34, em 1987, contudo apareceu em pouquíssimos números.

- A vestimenta que Rebecca Sharpe utilizou enquanto estava trabalhando no Cassino é uma cópia exatamente igual do mesmo uniforme que a personagem utiliza nas HQ’s.

- A roupa do Pensador e sua cadeira flutuante se assemelham bastante ao personagem Metron dos Novos Deuses.

- A cidade Blue Valley para onde Wally vai é a cidade natal do Kid Flash nas HQ’s.

- O cubo de rompimento de relacionamento da Terra 2 é composto de plástico atlântico, elemento de Atlantis, habitação do Aquaman.

- No meio da partida no começo do capítulo, Cisco utiliza a fala clássica de Arrow. “You have failed this city.”

- O nome do capítulo referencia a música de mesmo título que Frank Sinatra canta e que está inclusa no musical Guys and Dolls. A canção tocou no capítulo na cena do banco sendo roubado.

- A cena do acidente aéreo com o ganso e o piloto mais velho referenciou o vôo US Airways 1549 e o comandante Chesley Sullenberger que contou com o mesmo acidente 6 minutos depois de decolar do Aeroporto LaGuardia em New York, sendo obrigado a realizar um pouso forçado na água do Rio Hudson, em Manhattan, em 15 de janeiro de 2009.