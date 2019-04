Milner elogia Coutinho após gol diante do Manchester United: "Será um grande jogador"

O Liverpool conseguiu assegurar a classificação para as quartas de final frente ao Manchester United ao bater o rival por 3 a 1 no placar agregado. Um dos destaques da partida de volta foi o gol marcado pelo Liverpool no empate por 1 a 1 no Old Trafford. Philippe Coutinho passou por Varela na esquerda e, de frente para De Gea, sem ângulo, bateu o goleiro espanhol com uma cavadinha de imensa técnica e habilidade.

Na zona mista após o jogo, James Milner repercutiu o lance do brasileiro em entrevista à TV oficial da Uefa. "Ele é brilhante. É novo, tem todas as habilidades possíveis e tem um ótimo temperamento. Ele vai ser um jogador de topo, um grande jogador". O jogador da seleção inglesa analisou ainda mais profundamente o brasileiro. Para o volante, o brasileiro ainda tem o que aprender no que diz respeito à personalidade dentro de campo. "Tem muito o que aprender com relação a atitude mas ele consegue ser mágico por vezes e isso é incrível", disse o inglês.

Ainda na entrevista, Milner analisou a partida do Liverpool e a atuação frente ao Manchester United, comparando os dois jogos. "Os dois times tiveram chances. Não criamos tantas chances quanto no primeiro jogo mas fizemos nosso trabalho, sabíamos que não seria fácil o que estava por vir. Acho que controlamos o jogo com consciência, tivemos algumas chances mas o goleiro deles trabalhou muito bem, eles também tiveram chances", finalizou James.

O Liverpool aguarda, agora, o sorteio da Uefa Europa League para a próxima fase. Os confrontos das quartas de final do torneio serão decididos nessa sexta-feira (18), em Nyon, na Suiça, às 10h (horário de Brasília). Os possíveis adversários do time inglês na próxima fase são o Athletic Bilbao-ESP, Braga-POR, Borussia Dortmund-ALE, Sevilla-ESP, Shakhtar-UCR, Sparta Praga-CHE e o Villarreal-ESP.