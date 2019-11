"Não somos o Brasil": bandeira em jogo da Irlanda do Norte recorda música

Neste domingo (12), durante a partida entre Polônia e Irlanda do Norte, válida pela primeira rodada da Eurocopa 2016 e vencida pelos poloneses por 1 a 0, viu-se um grupo de torcedores norte-irlandeses que carregavam uma bandeira do Brasil com o distintivo da seleção de seu país e os dizeres "We're not Brazil, we're Norn Iron" (em tradução livre: "Não somos o Brasil, somos os Norn Iron"). A imagem chamou a atenção dos brasileiros e logo se espalhou pelas redes sociais.

Como a Irlanda do Norte está no mesmo grupo da Alemanha na Euro, muitos acreditaram que se tratava de uma provocação à Seleção Brasileira pela derrota de 7 a 1 frente aos alemães no Mineirão, pela semifinal da Copa do Mundo de 2014. No entanto, a bandeira exposta no Allianz Riviera, em Nice, faz referência a uma música bastante popular no país britânico de aproximadamente 1,8 milhão de habitantes: "We're not Brazil, we're Northern Ireland" ("Não somos o Brasil, somos a Irlanda do Norte").

A canção enaltece a heroica classificação dos Norn Iron à segunda fase da Copa do Mundo de 1982, conquistada após uma épica vitória sobre a Espanha, seleção dona da casa, por 1 a 0, com gol do atacante Gerry Armstrong, no Estádio Luis Casanova (atual Mestalla), em Valência. Na letra, os norte-irlandeses expressam o orgulho por sua seleção e afirmam que pouco lhes importa a falta de semelhança entre o futebol da Irlanda do Norte e o do Brasil, sensação daquela Copa: "We're not Brazil, We're Northern Ireland. But it's all the same to me". "Nós não somos o Brasil, somos a Irlanda do Norte. Mas é tudo a mesma coisa para mim". Ou seja, o que pareceu deboche aos brasileiros à primeira vista é, na realidade, um elogio ao futebol tupiniquim.

Também é lembrada na música a vitória pelo mesmo placar sobre a "vizinha" Inglaterra no Windsor Park, casa da seleção esmeraldina, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2006. Naquela ocasião, o gol do triunfo alviverde foi anotado pelo atacante David Healy.

Quarta seleção mais antiga do mundo (apenas Escócia, Inglaterra e País de Gales são mais velhas), a Irlanda do Norte já disputou a Copa do Mundo três vezes, em 1958, 1982 e 1986. A melhor campanha em Mundiais foi justamente a primeira: ficaram em oitavo na Suécia; na Espanha, em nono; no México, em 21º. Este ano, os Esmeraldinos participam da Eurocopa pela primeira vez. Na competição sediada na França, a seleção comandada por Michael O'Neill acompanha Polônia, Ucrânia e Alemanha no Grupo C.

Confira a letra e a tradução da música "We're not Brazil, we're Northern Ireland":

Letra

Oh my eyes have seen the glory Espana '82

When little Northern Ireland showed the world what we could do

Now Lawrie is our leader and we're coming after you

And that is why we sing

We're not Brazil

We're Northern Ireland

We're not Brazil

We're Northern Ireland

We're not Brazil

We're Northern Ireland

But it's all the same to me

We meet the Turks, Italians and the mighty Germans too

The French, the Dutch our Southern friends all know what we can do

And if you know our history you know it could be you

And that is why we sing

We're not Brazil

We're Northern Ireland

We're not Brazil

We're Northern Ireland

We're not Brazil

We're Northern Ireland

But it's all the same to me

Oh I was only little when my father said to me

C'mon we will go to Windsor, cheer the boys in emerald green

They are the greatest little country that the world has ever seen

And this is what he said...

We're not Brazil

We're Northern Ireland

We're not Brazil

We're Northern Ireland

We're not Brazil

We're Northern Ireland

But it's all the same to me

The Englishmen came over in the year 2005

But little did they know that we had planned a wee surprise

Sir David score the winner and Windsor Park went wild

And this is what we sang...

We're not Brazil

We're Northern Ireland

We're not Brazil

We're Northern Ireland

We're not Brazil

We're Northern Ireland

But it's all the same to me

We're not Brazil

We're Northern Ireland

We're not Brazil

We're Northern Ireland

We're not Brazil

We're Northern Ireland

But it's all the same to me

Tradução

Oh, meus olhos viram a glória na Espanha '82

Quando a pequena Irlanda do Norte mostrou ao mundo o que poderíamos fazer

Agora Lawrie é o nosso líder e nós estamos indo atrás de você

E é por isso que cantamos

Nós não somos o Brasil

Somos a Irlanda do Norte

Nós não somos o Brasil

Somos a Irlanda do Norte

Nós não somos o Brasil

Somos a Irlanda do Norte

Mas é tudo a mesma coisa para mim

Nós encontramos os turcos, os italianos e os poderosos alemães também

Os franceses, os holandeses e os nossos amigos do Sul*, todos sabem o que podemos fazer

E se você conhece a nossa história, você sabe que poderia ser você

E é por isso que cantamos

Nós não somos o Brasil

Somos a Irlanda do Norte

Nós não somos o Brasil

Somos a Irlanda do Norte

Nós não somos o Brasil

Somos a Irlanda do Norte

Mas é tudo a mesma coisa para mim

Oh, eu era apenas pequeno quando meu pai me disse

Vamos lá, iremos para o Windsor animar os rapazes verde-esmeraldinos

Eles são o maior país pequeno que o mundo já viu

E isto é o que ele disse...

Nós não somos o Brasil

Somos a Irlanda do Norte

Nós não somos o Brasil

Somos a Irlanda do Norte

Nós não somos o Brasil

Somos a Irlanda do Norte

Mas é tudo a mesma coisa para mim

Os ingleses vieram no ano de 2005

Mas mal sabiam eles que tínhamos planejado uma surpresa

Sir David marcou o gol da vitória e o Windsor Park foi à loucura

E é isso que nós cantamos...

Nós não somos o Brasil

Somos a Irlanda do Norte

Nós não somos o Brasil

Somos a Irlanda do Norte

Nós não somos o Brasil

Somos a Irlanda do Norte

Mas é tudo a mesma coisa para mim

Nós não somos o Brasil

Somos a Irlanda do Norte

Nós não somos o Brasil

Somos a Irlanda do Norte

Nós não somos o Brasil

Somos a Irlanda do Norte

Mas é tudo a mesma coisa para mim

* Referência à Irlanda, país separado do Reino Unido