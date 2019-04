Braga goleia Fenerbahçe e avança às quartas de final da Uefa Europa League

Portugal tinha suas três vagas na Uefa Champions League ameaçada, mas manteve o privilégio graças à classificação do Benfica à fase de quartas de final da principal competição interclubes da Europa. Nesta quinta-feira (17), o coeficiente português teve mais um resultado animador: a surpreendente goleada do Sporting Braga sobre o Fenerbahçe por 4 a 1, no Estádio Municipal de Braga, pelas oitavas de final da Uefa Europa League 2015/2016. Derrotados pelo placar mínimo no jogo de ida, os Minhotos conseguiram uma impressionante reviravolta e avançaram às quartas do segundo maior torneio de clubes do Velho Continente.

O Fener partiu para cima. Chegou a balançar as redes com o atacante Robin Van Persie, mas o holandês foi flagrado em posição irregular. A resposta do Braga veio aos 11 minutos, e de maneira mais eficiente: Vukcevic encontrou o atacante Ahmed Hassan, e o egípcio colocou os donos da casa na frente. A eliminatória estava igualada, e o cheiro de prorrogação pairava no ar.

Os nervos estavam à flor da pele. Tal sentimento se refletiu em Vítor Pereira, técnico do escrete visitante. Um dos inúmeros portugueses envolvidos no confronto, o treinador foi expulso ainda na primeira etapa, por reclamação. Mesmo sem seu tutor no banco de reservas, os Canários chegaram ao empate. Aos 48 minutos da primeira etapa, Nani cruzou na esquerda e Van Persie escorou para o meia Alper Potuk deixar tudo igual. O Braga, àquele momento, precisava de dois gols para se classificar.

O lema dos bracarenses no segundo tempo foi "tudo ou nada". E os comandados de Paulo Fonseca foram recompensados com uma penalidade máxima aos 24 minutos, lance que rendeu o segundo amarelo ao volante Mehmet Topal. O meia Josué partiu para a cobrança e converteu: 2 a 1.

Restava um tento para o objetivo ser alcançado. A vantagem numérica animou os anfitriões, que ligaram o modo ataque total. Com 29 minutos no relógio, Pedro Santos tocou de cabeça e o atacante Nikola Stojiljkovic resolveu. O sérvio matou no peito e bateu cruzado, sem chances para o goleiro Demirel.

Sem outra alternativa, o Fenerbahçe, mesmo com um jogador a menos, viu-se obrigado a buscar o gol salvador. Acabou cedendo espaços. E o Braga aproveitou: aos 38, o meia Rafa Silva ganhou do compatriota Bruno Alves na velocidade, bateu cruzado e sacramentou a epopeia dos Minhotos.

No lado turco, as coisas pioraram. Mais dois foram expulsos: Potuk, autor do único gol do Fener na peleja, e o meia Volkan Sen. E a trajetória internacional do clube de Istambul em 2015/2016 terminou de forma melancólica.

Agora, os lusitanos aguardam o próximo adversário em sorteio a ser realizado na sexta-feira (18), às 8h, horário de Brasília.

Eduardo da Silva marca nos acréscimos e Shakhtar despacha Anderlecht

Foto: Divulgação/Shakhtar Donetsk

A legião brasileira do Shakhtar Donetsk foi a Bruxelas sustentando uma consistente vitória de 3 a 1 conquistada na ida. O Anderlecht, por sua vez, precisava de uma atuação impecável. Para ir às quartas, era necessária uma vitória por 2 a 0 ou por três gols de diferença no Estádio Constant Vanden Stock.

A equipe ucraniana soube administrar a vantagem que tinha em mãos. Criou as melhores chances da partida e foi premiada nos acréscimos da segunda etapa, com gol do brasileiro naturalizado croata Eduardo da Silva. Ele entrou aos 46 minutos e balançou as redes dois minutos mais tarde.

Confira outros resultados das oitavas de final da Uefa Europa League 2015/2016:

Sevilla (Espanha) 3 x 0 Basel (Suíça) - placar agregado: 3 x 0

Lazio (Itália) 0 x 3 Sparta Praga (República Tcheca) - placar agregado: 1 x 4

Bayer Leverkusen (Alemanha) 0 x 0 Villarreal (Espanha) - placar agregado: 0 x 2

Tottenham (Inglaterra) 1 x 2 Borussia Dortmund (Alemanha) - placar agregado: 1 x 5

Valencia (Espanha) 2 x 1 Athletic Bilbao (Espanha) - placar agregado: 2 x 2; Athletic avança pelo gol fora de casa

Manchester United (Inglaterra) 1 x 1 Liverpool (Inglaterra) - placar agregado: 1 x 3