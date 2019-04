Ainda sem perder em 2018, Milan tenta quebrar tabu de sete anos diante da Roma

Empolgado devido ao ótimo início de ano, o Milan encara a Roma, às 16h45 deste domingo (25), em busca de um feito que não acontece há sete anos: vencer os giallorossi no Olímpico. A partida vale pela 26ª rodada da Serie A.

A última vez que o Diavolo derrotou a Roma na capital foi no dia 29 de outubro de 2011. Zlatan Ibrahimovic marcou duas vezes e comandou o triunfo rossonero, por 3 a 2, em solo romanista. Alessandro Nesta, hoje treinador, completou o placar. Os gols do time da casa foram anotados por Nicolás Burdisso e Bojan Krkic. Naquela época, Gennaro Gattuso, hoje técnico milanista, ainda atuava.

Desde aquele jogo, a Roma estabeleceu um retrospecto positivo quando encara o Milan. Foram seis vitórias, quatro empates e apenas uma derrota em 12 partidas. Inclusive, os giallorossi levaram a melhor nos últimos quatro confrontos, incluindo o embate do primeiro turno da Serie A 2017/18 – triunfo por 2 a 0 no San Siro, gols de Edin Dzeko e Alessandro Florenzi.

Ibrahimovic marcou dois gols contra a Roma, no Olímpico, em outubro de 2011 (Foto: Andreas Solaro/AFP)

Para a peleja deste domingo, no entanto, o Milan atravessa um momento melhor que o da Roma. Isso porque os rossoneri não perdem desde dezembro passado (2 a 0 para a Atalanta, em casa), somando oito vitórias e três empates desde então. Já os romanistas estão numa fase irregular da temporada: três vitórias, quatro empates e três derrotas em 2018.

Milan e Roma entraram em campo no meio de semana pelas competições continentais. O Milan venceu o Ludogorets, no San Siro, pelo placar mínimo e avançou às oitavas de final da Uefa Europa League. A Roma, por sua vez, sucumbiu diante do Shakhtar Donetsk, na Ucrânia, pelo duelo de ida das oitavas da Uefa Champions League.

Ambos os times figuram na parte de cima da tabela da Serie A. O Milan é o sétimo colocado, com 41 pontos, mesma pontuação da sexta colocada, Sampdoria. Enquanto a Roma tem 50 pontos e caiu para a quarta colocação devido à vitória da Internazionale nesse sábado (24).

Como vêm as equipes

Roma

Eusebio Di Francesco, técnico da Roma, deve fazer algumas mudanças em relação ao time que enfrentou o Shakhtar Donetsk na última quarta-feira (21), pela Champions League. Caso não haja mudanças de última hora, o sistema defensivo será o mesmo.

Na "volância", Daniele De Rossi fica no banco para o ingresso do jovem Lorenzo Pellegrini à equipe titular. Diego Perotti, que entrou jogando contra o Shakhtar, também pode ficar na reserva, para a entrada de Stephan El Shaarawy, cria do Milan. No ataque, Patrik Schick pode ser a grande surpresa, deixando Edin Dzeko no banco.

Os desfalques da Roma são o lateral-direito Rick Karsdorp e o volante Maxime Gonalons, ambos lesionados e com previsão de retorno para março.

Provável escalação da Roma: (4-2-3-1) Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, Strootman; Ünder, Nainggolan, El Shaarawy (Perotti); Dzeko (Schick).

Milan

Gennaro Gattuso, comandante do Milan, mandou a campo contra o Lugodorets, na última quinta-feira (22), uma equipe mista. Poupou a maioria dos titulares visando o confronto deste domingo diante da Roma. O ex-jogador colocará no gramado do Olímpico o que tem de melhor à disposição.

O lateral-direito Davide Calabria se recuperou de uma fadiga muscular e deve ser titular no lugar de Ignazio Abate. Criticado pela torcida, o atacante Nikola Kalinic está sarado de uma inflamação muscular e pode até começar jogando na vaga do jovem artilheiro Patrick Cutrone.

Gattuso tem três desfalques: o goleiro Marco Storari (problema na panturrilha), o lateral-direito Andrea Conti (recuperando-se de cirurgia no ligamento do joelho esquerdo) e o lateral-esquerdo Luca Antonelli (problema físico).

Provável Milan: (4-3-3) Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Ricardo Rodríguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone (Kalinic), Çalhanoglu.