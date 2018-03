United faz grande primeiro tempo e derrota o Swansea com gols de Lukaku e Sánchez

INCIDENCIAS: Partida válida pela 32ª rodada da Premier League, realizada no Estádio de Old Trafford.

Neste sábado (31), o Manchester United recebeu a equipe do Swansea, no Estádio de Old Trafford, em partida válida pela 32ª rodada da Premier League. O jogo terminou com vitória dos donos da casa por 2 a 0, com gols marcados pelos atacantes Romelu Lukaku, aos cinco minutos da primeira etapa e seu 100º na história da PL, e Alexis Sánchez, aos 19’ também do primeiro tempo.

Com o resultado, a equipe comandada por José Mourinho retorna a vice-liderança da Premier League, com 68 pontos conquistados. Já o time de País de Gales continua na 14ª posição, com 31 pontos e mantém certa distância da zona de rebaixamento do campeonato.

Na próxima rodada, a 33ª, que ocorrerá no fim de semana subsequente a este, os Red Devils irão visitar seus rivais da cidade, o Manchester City, no sábado (7) às 13h30, em jogo que pode ser o do título dos Citizens, caso a equipe de Pep Guardiola vença o Everton e o United. Enquanto os comandados de Carlos Carvalhal continuará fora dos seus comandos e enfrentará o West Bromwich, também no sábado, às 11h, no The Hawthorns.

12h55 O United faz grande primeiro tempo, abre 2 a 0 e mantém o resultado até o final da partida. Com o resultado, os Red Devils retornam a vice-liderança da Premier League. Sánchez e Lukaku foram os autores do gol do jogo.

47' FIM DE JOGO NA INGLATERRA! 2 a 0 para o Manchester United sobre o Swansea.

46' Swansea cobra escanteio, mas atacantes não aproveitam e bola sai em tiro de meta.

46' Mata sai para a entrada do jovem McTominay.

45' Mais 2 minutos de jogo!

43' Jogo sem encaminha para o seu término.

34' UHHHH! Lukaku recebe grande passe de Pogba, se desvencilha do marcador, finaliza e Fabianski faz gigante defesa.

30' MUDANÇAS NO UNITED: Entram Ander Herrera e Marcus Rashford, para as saídas de Alexis Sánchez e Jesse Lingard.

29' Alexis cobra falta, mas lance é parado pela arbitragem.

23' Lindelof avança para o ataque, mas erra passe para Alexis.

19' Swansea melhora na partida e ameaça meta dos donos da casa.

14' DE GEAAA NOVAMENTE! Abraham finaliza novamente para mais uma grande intervenção de David De Gea.

13' DE GEAAA! Abraham faz boa jogada dentro da área e o espanhol faz grande defesa.

11' UHHHH! Mata perde gol! Pogba lança espanhol dentro da área, que tenta voleio e coloca por cima do gol.

10' Mais uma mudança nos visitantes, a última: sai lesionado Clucas e Routledge entra no seu lugar.

9' UHHHHH! Após grande jogada coletiva, Lukaku recebe cruzamento, cabeceia e bola chega a Alexis, que cabeceia por cima do gol.

3' No Swansea também saiu Sung-Yueng Ki para Carroll entrar.

0' Mudança nos galeses: sai Dyer para a entrada de Abraham.

0' Jogo recomeça em Manchester!

11h55 Swansea é amassado e não finaliza nenhuma bola na meta defendida por De Gea.

11h55 United faz grande primeiro tempo, com destaque para Alexis, com gol e assistência, abrindo 2 a 0.

48' FIM DE PRIMEIRO TEMPO NO OLD TRAFFORD! 2 a 0 para dos donos da casa por enquanto, com gols marcados por Romelu Lukaku e Alexis Sánchez.

43' UHH! Em dois chutes de fora da área seguidos de Pogba e Mata, a bola explode na zaga em ambos os lances.

41' IH: IMPEDIDO! Lingard faz gol, mas lance já havia sido parado por impedimento.

40' QUE FEIO! Lukaku cruza da direita, Young arruma para Alexis, mas camisa 7 dá furada incrível.

39' United segue com amplo domínio do jogo.

32' Young cobra falta e bola acaba na lateral depois de disputa na área.

30' UHHHH! Lingard faz grande jogada e finaliza para quase fazer um golaço.

27' Zaga corta sem grandes problemas.

26' Falta para o United: vem bola na área.

20' Chileno recebe grande passe de Lingard, avança e bate bem para tirar de Fabianski.

19' GOOOOOOL DO UNITED! ALEXIS SÁNCHEZ FAZ O SEGUNDO DOS DIABOS VERMELHOS!

15' IHH! Valencia adentra na grande área e passa para Lingard, mas camisa 14 chuta mal e bola sai em tiro de meta.

11' UHH! Lingard finaliza da entrada da área e goleiro polonês faz outra defesa.

10' UHHHHH! Lingard deixa Lukaku na cara do gol e belga finaliza para grande defesa de Fabianski.

4' Em boa jogada, Lingard acha Alexis dentro da área, que passa para Lukaku colocar no fundo das redes de Fabianski. É o 100º gol do belga na Premier League.

4' GOOOOOOOL! LUKAKUUUU! É DO UNITED!

3' United começa pressionando os galeses no campo de ataque.

0' Mata toca na bola e o jogo começa no Teatro dos Sonhos!

10h57 Jogadores se dirigem ao gramado e o adentram.

10h56 Times já estão no túnel para a entrada no gramado.

10h54 United entra em campo precisando pelo menos empatar para retornar a vice-liderança, visto que o Liverpool derrotou o Crystal Palace há pouco.

10h14 Escalações já definidas:

O palco do jogo deste sábado será o glorioso Teatro dos Sonhos, o famoso Old Trafford:

Já Carvalhal mostrou-se otimista quanto a um bom resultado no campo adversário: "99,999% das pessoas dirão que o Manchester United é favorito e esperam que ele vença. Mas os 0,001% que pensam de forma diferente serão eu e meus jogadores. Acreditamos que podemos conseguir algo. Temos que acreditar nisso porque, se não o fizermos, não conseguiremos nada. É um grande desafio, sabemos disso. Este é o jogo mais difícil que vamos jogar. Mas é um time contra outro, um árbitro e os torcedores, então vamos lutar e veremos. Vamos tentar jogar o nosso jogo com a bola. Para fazer isso, devemos jogar com coragem - precisamos jogar futebol. Se não, não teremos chance".

Mourinho elogiou o Swansea e o técnico Carlos Carvalhal em sua entrevista pré-jogo: "Desde que Carlos Carvalhal chegou, é óbvio que o time melhorou. Conseguiram pontuar em ocasiões não esperadas. Então, vamos enfrentar um time muito organizado, principalmente do ponto de vista defensivo. Falei com o Carlos ontem. Ele disse que eu era o rei dos técnicos pelo meu período de vitórias com o Porto e porque quando deixei Portugal, abri as portas para mais técnicos portugueses saírem. Eu o agradeci por suas palavras gentis".

FIQUE DE OLHO: André Ayew - o irmão de Jordan retornou ao time galês e juntou-se ao irmão na briga para tirar o Swansea da briga pelo rebaixamento. Caso queira a vitória em Old Trafford, André terá que atuar em alto nível.

FIQUE DE OLHO: Anthony Martial - o ainda jovem francês e talentoso atacante começou a temporada muito bem e depois perdeu espaço na equipe, principalmente depois da chegada de Alexis. Porém, contra os galeses, o camisa 11 pode ser decisivo.

Enquanto os comandados de Carlos Carvalhal também jogou pela última vez em jogo válido pelas quartas-de-final da Copa da Inglaterra, quando foram derrotados pelo Tottenham por 3 a 0, no País de Gales. Os gols do confronto foram de Eriksen (2) e Lamela.

Os Diabos Vermelhos entraram em campo há quase duas semanas, quando receberam a equipe do Brighton, em jogo válido pelas quartas-de-final da Copa da Inglaterra. O duelo terminou com vitória do time de José Mourinho por 2 a 0, com gols marcados por Romelu Lukaku e Nemanja Matic.

No primeiro turno, a partida entre os dois clubes aconteceu em agosto de 2017. O United goleou os galeses, que ainda eram comandados por Paul Clement, por 4 a 0, no Liberty Stadium com gols de Eric Bailly, Romelu Lukaku, Paul Pogba e Anthony Martial.

Olá, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! A partir de agora tudo sobre Manchester United x Swansea ao vivo, partida válida pela 32ª rodada da Premier League, que ocorre às 11h, no Estádio de Old Trafford, localizado na cidade de Manchester.