Gabriel Jesus quebra jejum, City faz primeiro tempo magnífico e derrota Everton

Com um show de futebol organizado e ofensivo no primeiro tempo, o Manchester City venceu o Everton neste sábado (31) por 3 a 1, no Goodison Park, em Liverpool, pela 32ª rodada da Premier League. Gabriel Jesus, que não marcava um gol pelo clube inglês desde novembro do ano passado, voltou a estufar as redes. Leroy Sané e Raheem Sterling também marcaram pelos Citizens. Yannick Bolasie fez o de honra dos Toffees.

Com o resultado, o City vai a 84 pontos e pode conquistar o título na próxima rodada, justamente contra o segundo colocado e rival, Manchester United, no Etihad Stadium, sábado que vem (7). O Everton, por sua vez, permanece em nono lugar, com 40 pontos, e buscará recuperação diante do maior rival, Liverpool, também no sábado.

Agora, o City muda a chave e se prepara para enfrentar o Liverpool, na próxima quarta-feira (4), às 15h45, em Alfiend Road, pela partida de ida das quartas de final da Uefa Champions League.

Foto: Divulgação/Manchester City FC

Confira nosso lance a lance:

Com gols de Sané, Gabriel Jesus e Sterling, o City vence o Everton por 3 a 1 no Goordison Park, pela 32ª rodada da Serie A. Bolasie descontou para os donos da casa.

93' FIM DE JOGO!

90' Três minutos de acréscimos.

89' Sané sai jogando mal e quase complica a vida do City nos últimos minutos de partida.

86' SUBSTITUIÇÃO NO CITY

Sai: Laporte

Entra: Danilo

86' Alguns torcedores do Everton caminham em direção à saída do Goodison Park.

83' Walcott levanta bola na marca da cal, Bolasie se joga em direção a ela, mas Ederson defende. O atacante, contudo, estava em posição de impedimento.

81' POSSE DE BOLA

Everton: 17%

Manchester City: 83%

78' SUBSTITUIÇÃO NO EVERTON

Sai: Tosun

Entra: Niasse

77' Guardiola já mira o jogo contra o Liverpool, na próxima quarta-feira (4), pela ida das quartas de final da Champions League, e tira um de seus principais jogadores, Kevin De Bruyne.

77' SUBSTITUIÇÃO NO CITY

Sai: De Bruyne

Entra: Gündogan

75' Gündogan se ajeita à beira do campo para entrar em campo. Vem mais uma substituição no City.

74' SUBSTITUIÇÃO NO EVERTON

Sai: Calvert-Lewin

Entra: Baningime

73' Fernandinho ajeita para o pé direito e bate forte, com curva. A bola sai por cima da meta de Pickford.

70' City trabalhando bastante pelo lado direito do ataque neste segundo tempo. Agora, Walker triangula pelo setor e manda para a área, mas a zaga afasta.

65' Baines cobra escanteio, e Tosun cabeceia para baixo. A bola sai pela linha de fundo.

63' SUBSTITUIÇÃO NO CITY

Sai: Sterling

Entra: Bernardo Silva

62' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO EVERTON!!!

Bolasie recebe de Calvert-Lewin, ajeita a bola e finaliza no cantinho de Ederson. A bola ainda colocou no pé das duas traves antes de entrar: 3 a 1.

58' Fernandinho enfia bola às costas da defesa para Gabriel Jesus, mas o atacante brasileiro é pego em posição irregular.

56' SUBSTITUIÇÃO NO EVERTON

Sai: Rooney

Entra: Davies

55' GRANDE DEFESA!!!

Fernandinho solta um petardo de fora da área, a bola desvia em Calvert-Lewin, e Pickford se vira para realizar boa defesa.

54' De Bruyne enfia bola em profundidade para Walker, que manda rasteiro novamente para a área. David Silva finaliza, a bola bate na zaga e sai.

51' Walker chega à linha de fundo e manda rasteiro para a pequena área, porém Jagielka tira pela linha de fundo.

49' Bolasie avança pela ponta esquerda e leva bola para a área, mas Kompany tira o perigo de cabeça.

45' RECOMEÇA A PARTIDA!

Jogadores de volta ao campo de jogo.

City não teve piedade do Everton e marcou três gols no primeiro tempo. Sané, Gabriel Jesus e Sterling guardaram. Equipe de Pep Guardiola dominou os 45 minutos iniciais no Goodison Park.

46' FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

45' Coleman manda para a área, mas Otamendi impede que a bola chegue a Bolasie.

45' Um minuto de acréscimo.

42' City troca muitos passes no campo de defesa à espera de brechas entrelinhas do Everton.

38' City não tira o pé e busca mais gols. De Bruyne invade a área e bate com desvio. Escanteio para os visitantes.

36' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CITY!!!

Sané, Fernandinho, David Silva, Sterling, gol. Em jogada bem trabalhada pela esquerda, David Silva serve Sterling na boca do gol e o inglês emenda de canhota: 3 a 0.

35' Bolasie cruza fechado demais e manda nas mãos de Ederson.

35' Keane achar Walcott em bola longa, mas põe muita força no pé e manda pela lateral.

33' Sterling aparece novamente por dentro, passa para David Silva, que solta uma pancada queimando a grama. A bola passa próximo à trave esquerda.

31' Gabriel Jesus deixa de letra, Sterling avança por dentro e finaliza. A bola desvia na defesa e sai pela linha de fundo. Escanteio.

30' Time de Pep Guardiola trocando muitos passes, colocando o Everton na roda.

27' City tem amplo domínio de jogo e fica mais tempo com a bola no pé.

26' David Silva cruza duas vezes para a área, mas a zaga afasta.

21' De Bruyne cobra escanteio, Otamendi se desvencilha da marcação e consegue o arremate. A bola sai à esquerda da meta do Everton.

20' Sané faz 1-2 com David Silva, progrede à área e manda quase na marca do pênalti, onde Walker pega mal de canhota.

18' PASSOU PERTO!!!

Baines cobra falta com muita curva, a bola passa rente à trave esquerda e quase entra.

17' Falta perigosa de Laporte em Walcott.

17' Sterling recebe de David Silva, ajeita o corpo e bate buscando o canto esquerdo do goleiro. A bola sai pela linha de fundo.

16' OLHA A BOMBA!!!

David Silva infiltra pela esquerda e solta uma pancada na rede pelo lado de fora.

11' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CITY!!!

Sané aplica chapéu no meio-campo, liga com De Bruyne, que acha Gabriel Jesus dentro da área. De cabeça, o brasileiro marca e quebra um jejum: não anotava um gol pelos Citizens desde novembro do ano passado.

11' UHHH!!!

Calvert-Lewin alça bola à área, e Bolasie testa por cima da área.

10' Everton cerca saída de bola do City, e Laporte é forçado ao erro. Lateral para os donos da casa.

8' Walker adianta a bola demais, Baines dá o ladrão, mas recebe pisão do lateral-direito do City.

3' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CITY!!!

Que golaço! David Silva tabela com Laporte, encontra Sané livre, e o alemão pega de voleio! City na frente!

2' Sané recebe na ponta esquerda e cruza para a área, as Jagielka tira para escanteio.

0' ROLA A BOLA NO GOODISON PARK!

Jogadores já estão no campo de jogo.

City (4-3-3): Ederson; Walker, Otamendi, Kompany, Laporte; De Bruyne, Fernandinho, David Silva; Sterling, Gabriel Jesus, Sané.

Everton (4-2-3-1): Pickford; Coleman, Jagielka, Keane, Baines; Rooney, Scheneiderlin; Walcott, Calvert-Lewin, Bolasie; Tosun.

As equipes já estão escaladas.

Boa tarde, torcedor!