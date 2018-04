Allegri ressalta vitória sobre Milan e exalta Khedira: "Sabe interpretar as partidas como poucos"

A vitória sobre o Milan por 3 a 1 neste sábado (31) pela Serie A, fez com que a Juventus aumentasse a vantagem na liderança da competição com quatro pontos à frente do Napoli, que tropeçou fora de casa diante do Sassuolo. Porém, mesmo assim, o técnico Massimiliano Allegri minimizou esse fato e afirmou que a pontuação atual da equipe não garante sequer uma vaga na Champions League.

"Ainda faltam oito partidas e, para sermos campeões, precisamos vencer sete delas. Precisamos pensar de partida em partida. A pontuação que temos agora não serve nem pra uma vaga na Champions League, já que as equipes abaixo estão com um alto rendimento", disse o treinador da Juventus após o jogo.

Allegri exaltou a vitória no clássico e ressaltou a inteligência da equipe em manter a calma nos momentos difíceis. "Era importante voltar a vencer, ainda mais contra um time como o Milan. Hoje, eles mostraram mais uma vez que têm uma boa equipe. Saímos na frente, mas abaixamos o ritmo e sofremos um pouco. A equipe teve paciência e soube voltar à frente do placar e garantir o triunfo", analisou.

Juventus fez 3 a 1 para a Juve (Foto: Divulgação/Juventus FC)

Por fim, o treinador defendeu o volante Sami Khedira, que foi vaiado pela torcida quando a partida estava empatada, mas que foi decisivo com gol e assistência no final do jogo. "Sami [Khedira] ficou em campo porque ele tem um nível internacional e sabe interpretar as partidas como poucos. Às vezes, parece lento e erra, mas quando jogamos com dois volantes, fez muito bem. Matuidi daria mais força física e pressão, mas precisava de alguém mais técnico naquele momento", concluiu.

Agora, Allegri vai preparar a equipe para o grande jogo contra o Real Madrid, na terça-feira (3), em Turim, pela ida das oitavas de final da Champions League. O duelo será a reedição da final da UCL da temporada passada, quando os merengues venceram por 4 a 1, em Cardiff.