Milan sofre empate da Atalanta no fim, mas garante vaga na Europa League

Em jogo eletrizante, Atalanta e Milan ficaram no empate, em Bergamo, por 1 a 1 pela 37ª rodada da Serie A. Os gols foram marcados por Franck Kessie e Andrea Masiello. O resultado fez com que os donos da casa ficassem praticamente garantidoss na Europa League. Já o Diavolo assegurou a sua classificação com o empate e agora busca a manutenção da sexta colocação, que dá vaga direta na fase de grupos da UEL.

A primeira etapa começou com o Milan tomando as iniciativas da partida, fazendo uma marcação no campo do adversário, não o deixando jogar, mas errando bastante no chamado ‘’último passe’’.

Suso e Kessie pela direita do ataque rossonero, davam bastante trabalho a defesa atalantina com boas tabelas, mas no decorrer dos primeiros 45 minutos, a Atalanta foi encaixando a marcação e conseguindo ser mais ativa no ataque.

O grande momento do primeiro tempo foi quando os donos da casa tiveram três chances na mesma jogada, mas a defesa milanista conseguiu bloquear todos os chutes e afastar o perigo.

Na segunda etapa, o ritmo da partida mudou completamente e ambas as equipes se propuseram a jogar um melhor futebol e foi a Atalanta que começou melhor. Em cobrança de escanteio, Donnarumma rebateu bola nos pés de Caldara, que na pequena área, chutou ao lado.

Cristante, um dos mais ativos da partida, buscou o ângulo de Donnarumma em chute da meia lua, mas mandou ao lado do gol. Freuler também tentou arremate de média distância e mandou por cima.

E quando parecia ‘morto’ na partida, o Milan desceu ao ataque com Montolivo que tentou passe para Kalinic, a defesa afastou parcialmente e a bola sobrou para Kessie, que da entrada da área, mandou um chute forte no canto de Berisha. O volante não comemorou em respeito ao ex-clube.

As coisas pareciam ir pelo caminho certo para o Diavolo, quando Toloi foi expulso por aplaudir ironicamente o árbitro Guida, mas a Atalanta, mesmo com um jogador a menos, foi pra cima em busca do empate. Não demorou muito e Montolivo também foi expulso por entrada dura em Gomez.

Isso fez com que a pressão aumentasse, porque o Milan, visivelmente cansado, não conseguia prender a bola e manter e posse dela e o gol do empate veio nos acréscimos: cruzamento de Ilicic, Masiello apareceu nas costas de Abate e cabeceou, Donnarumma fez a defesa com a mão direita, mas a esquerda acabou colocando a bola no fundo das redes para delírio da torcida nerazzurra: 1 a 1.

A Atalanta, 7ª colocada, com 60 pontos está praticamente na Europa League. Tem três pontos de vantagem para a Fiorentina, mas um saldo de gols bem melhor - 19 a 12. Na última rodada, o time visita o Cagliari, 16º, no domingo (20), às 13h. Se vencer, pode ainda ultrapassar o Milan, e garantir vaga na fase de grupos, ao invés de ir aos playoffs da UEL.

Já o Milan, 6º, com 61, precisa vencer na última rodada para garantir sua vaga nos grupos da Europa League. Enfrenta também no domingo (20), às 13h, a Fiorentina, 8ª, que tem ínfimas chances de Liga Europa.