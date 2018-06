Guia VAVEL da Copa do Mundo 2018 : Grupo E

O grupo E da Copa do Mundo FIFA 2018 que acontecerá na Rússia é um dos considerados como fáceis para seleções grandes. E uma vez que ele é composto por Brasil, Costa Rica, Sérvia e Suíça, todos os brasileiros esperam que a nossa seleção verde e amarela passe para a próxima fase sem nenhum tipo de problema em primeiro lugar no grupo.

Caminho até a Copa

Os caminhos percorridos pelas seleções até a Copa do Mundo foram bem diferentes, e algumas até conturbadas. O Brasil, único país a participar de todas as edições da Copa do Mundo da FIFA, liderou as Eliminatórias Sul-Americanas com 12 vitórias, cinco empates e apenas uma derrota.

A Costa Rica, que soma um total de cinco aparições em Copas do Mundo, passou pelas Eliminatórias da CONCACAF com uma campanha de quatro vitórias, quatro empates e duas derrotas;

A Seleção da Sérvia, que aparece pela segunda vez desde que se tornou um país independente, passou pelas Eliminatórias Europeias com uma boa campanha que conta com seis vitórias, três empates e somente uma derrota;

Suíça por sua vez, que vem para o marco de ser a quarta copa seguida que participa, fez uma das piores campanhas do grupo E, passando por uma repescagem local apesar de ter vencido nove das 10 partidas do grupo em que fazia parte e tendo a segunda melhor campanha, atrás de Portugal devido ao alto saldo de gols que a seleção portuguesa obteve.

Destaques

Os destaques de cada seleção estão espalhados por todo o mundo, mas a grande maioria dos jogadores que são destaques de suas respectivas equipes se encontram jogando atualmente no futebol europeu. Por parte do Brasil, o foco das estrelas do time se encontra no ataque, com Neymar Jr. (jogador do PSG), Roberto Firmino (jogador Liverpool) e Gabriel Jesus (jogador Manchester City).

Na Costa Rica os destaques são Keylor Navas (jogador Real Madrid), Bryan Ruiz (jogador do Sporting) e Joel Campbell (jogador do Arsenal emprestado para o Real Betis por não ter espaço no elenco do time inglês)

A seleção da Sérvia os destaques são Branislav Ivanović (jogador do Zenit), Živković (jogador Benfica) e Maksimović (jogador Valencia); e na Suíça, Roman Bürki (jogador do Borussia Dortmund), Stephan Lichtsteiner (jogador da Juventus) e Xherdan Shaqiri (jogador do Stoke City) são os grandes destaques da equipe.

Os confrontos que abrem a fase de grupos serão entre Costa Rica e Sérvia, no domingo 17/06 às 09h no horário de Brasília, e Brasil e Suíça no mesmo dia, às 15h.

Análise do grupo

Todas as quatro seleções vem fortes e com grandes expectativas de ir longe nesse torneio, mas é claro que principalmente os torcedores sérvios e suíços esperam muito mais de seus times por terem comparecido poucas vezes na Copa do Mundo.

Por parte dos torcedores brasileiros e costa-riquenhos não é diferente; ambos esperam, cobram e querem boas aparições e ótimos resultados vindos de suas seleções, afinal eles já participaram mais vezes dessa competição e tem uma tradição mais forte em copas do que as outras duas seleções. Mas no fim das contas, os grandes favoritos a passar para a próxima fase são Brasil e Sérvia – em primeiro e segundo lugares respectivamente –, mas se enganam aqueles que pensam que Costa Rica e Suíça serão fáceis de serem batidos, pois ambas as seleções podem se tornar surpresas e ameaçar a classificação dos favoritos.