Guia VAVEL Copa do Mundo 218: Grupo B

Além de Portugal e Espanha o grupo contara com Marrocos e Irã. As duas favoritas irão se enfrentar logo na primeira rodada às 15h do horário de Brasília, Marrocos e Irã se enfrentaram um pouco mais cedo às 12h, em Saint Petersburg. Os lusitanos enfrentaram a equipe La Roja em 2010 na África do Sul pelas oitavas de final da Copa do Mundo, vencida pela Espanha por 1 a 0 gol do David Villa gol feito na prorrogação. Os únicos remanescentes daquela ocasião são Cristiano Ronaldo, Pepe e Bruno Alves por Portugal e Sergio Ramos, Piqué, Busquets, Iniesta pela equipe espanhola.

Campanha nas eliminatórias para a Rússia

Portugal perdeu apenas uma partida dentre as 10 jogadas,para a Suíça. Empatou em números de pontos, mas ficou em primeiro por saldo de gols. Sem sustos a equipe do técnico Fernando Santos fez uma eliminatória sólida. Embalados pela conquista da Eurocopa e a grande fase que vive Cristiano Ronaldo e jovens bons jogadores como Bernardo Silva do Manchester City e Gelson Martins e William Carvalho ambos do Sporting de Lisboa, Portugal tem tudo para chegar pelo menos até as Quartas de final. Ressalta dizer que o técnico não levou Andre Gomes do Barcelona e Nani da Lazio e o Herói da Euro, o atacante Eder.

Já a Espanha sobrou nas eliminatórias e ficou a cinco pontos na frente da seleção Italiana que ficou em segundo. A equipe do técnico Julen Lopetegui é forte candidata ao titulo da Copa do Mundo mesclando experiência como os jogadores Sergio Ramos, Piqué, Iniesta com jovens jogadores e suas primeiras participações em copas como Asensio, Lucas Vasquez.

A seleção Marroquina tem um time bem modesto e com o técnico Frances Harvé Renard fez uma boa eliminatórias fazendo 12 pontos e perdendo nenhuma partida. Liderados pelo zagueiro da Juventus, Medhi Benatia e pelo armador Hakim Ziyech que fez uma ótima temporada pelo Ajax da Holanda, Marrocos não teve sorte no chaveamento e caiu em um grupo difícil com pouca chance de passar para a fase seguinte, pode tentar uma vitoria diante do Irã, outra equipe do grupo B.

Os Iranianos depositam suas esperanças em um jogador, o atacante Alizera Jahanbakhsh que atua no futebol holandês e foi artilheiro desta temporada com 21 gols. O técnico português Carlos Queiroz comanda a seleção desde 2011 e fez uma excelente eliminatória com uma equipe solida e estável com 12 vitorias e 6 empates.

Analise do grupo

Com as francas favoritas Espanha e Portugal, devem ficar com primeiro e segundo colocado sem grandes sustos. Mas devemos lembrar que Copa do Mundo sempre conta com grandes zebras. Como em 2014 que Portugal não passou da primeira Fase.