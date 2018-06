Óscar Tabárez reforça confiança em Suárez após estreia apagada

Após uma estreia abaixo do esperado, o técnico do Uruguai, Óscar Tabárez, falou sobre a sensação de ganhar a primeira partida de estreia em Copas do Mundo desde 1970.



+ No apagar das luzes, Uruguai vence Egito em jogo disputado



"Sempre que os jogadores voltam do aquecimento, temos uma conversa. Eu disse que tudo que a nação uruguaia queria era essa vitória, e que só eles poderiam fazer isso acontecer. E como sempre acontece na história do futebol, uma estatística foi derrubada", destacou.



Suárez foi o assunto principal da coletiva, e quando perguntado sobre a falta de efetividade do camisa 9, Tabárez demonstrou confiança no atacante.



"Já vi jogadores de ponta como Pelé, Maradona, Messi e Neymar não jogarem bem em algumas partidas. Isso não é um pecado. Suárez teve algumas chances e o goleiro deles trabalhou muito bem. É isso que acontece com atacantes, às vezes a bola simplesmente não entra. Não estou preocupado com isso. Nunca vou buscar culpados, ainda mais quando se trata de um jogador que já deu muita alegria ao futebol uruguaio", rebateu.



A ausência do atacante do Liverpool, Mohamed Salah, também foi assunto na coletiva logo após o jogo. O treinador uruguaio se mostrou um pouco desconfortável ao falar sobre a qualidade de Salah comparada aos companheiros de seleção.



"Acredito que no futebol o principal fator de rendimento é a capacidade individual dos jogadores. Nós, como treinadores,

tentamos fazer essas capacidades aparecerem de uma forma coletiva, mas claro que os grandes jogadores são os que fazem

os grandes times. E, claro, sem desmerecer os jogadores egípcios que estiveram em campo, fizeram uma grande partida, mas

imagino que, com Salah em condições de jogo, a seleção do Egito se beneficia. Nós tivemos, nas eliminatórias, jogos sem

Suárez e sem Cavani, e ganhamos muitas dessas partidas", enfatizou.



A seleção do Uruguai volta a campo quarta feira (20) às 12h, contra a Arábia Saudita, em jogo que pode garantir uma vaga nas oitavas de final.