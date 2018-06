Técnico da Croácia, Zlatko Dalic enaltece jogadores: "Fomos muito disciplinados e merecemos vencer"

Google Plus

A Croácia estreou neste sábado (16) contra a Nigéria, venceu por 2 a 0 no Kaliningrado e quebrou um tabu de 20 anos. Após a estreia, o técnico Zlatko Dalic destacou a atuação da sua equipe pela vitória, mas demonstrou preocupação com o próximo adversário, a Argentina.

"Parabéns ao time pela vitória. Foi uma partida difícil contra um excelente oponente. Fomos muito disciplinados e executamos muito bem o plano de jogo. Merecemos vencer", enalteceu.

"Temos que ver qual é a condição dos nossos jogadores. Claro, eles têm Messi, mas depois do empate a situação deles mudará para o próximo jogo", explicou o técnico.

A estreia contra a Nigéria contou com a quebra de um tabu da 20 anos. Já que a seleção croata não vencia a primeira partida desde a Copa do Mundo de 1998, quando venceu a Jamaica por 3 a 1. Nas Copas posteriores havia perdido no primeiro jogo contra o México, 2002 e Brasil, em 2006 e 2014.

"Infelizmente havia virado uma tradição perder na estreia de grandes torneios, como Eurocopa e a Copa do Mundo. Estamos aliviados, mas ainda tem muito trabalho a ser feito. Claro, é muito importante que essa sequência negativa de derrotas em estreias foi quebrada", disse Zlatko Dalic.

Com a vitória, a Croácia é líder do Grupo D e defenderá a liderança contra a Argentina, em jogo que será disputado na próxima quinta-feira (21), às 15h, no estádio Nizhny Novgorod, em Níjni Novgorod.