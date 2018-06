Jogo Coreia do Sul x Alemanha AO VIVO na Copa do Mundo 2018 (0-0)

INCIDENCIAS: Partida válida pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo 2018; seleções estão no Grupo F; partida a ser disputada na Kazan Arena.

Bom dia, internauta! Acompanhe todos os lances do jogo entre Coreia do Sul x Alemanha ao vivo aqui na VAVEL Brasil! O jogo encerra o Grupo F e vale classificação às oitavas de final da Copa do Mundo 2018! Fique ligado!

A arbitragem será comandada por Mark Geiger, dos Estados Unidos. Joe Fletcher, do Canadá, e Frank Anderson, dos Estados Unidos, serão os assistentes.

O confronto será realizado na Kazan Arena, em Kazan, estádio onde o Rubin Kazan sedia seus jogos. O palco esportivo tem capacidade para 42.873 torcedores durante a Copa do Mundo.

Em 2002, o encontro foi mais decisivo. Os sul-coreanos sediaram o Mundial junto com o Japão e mediram forças contra a Alemanha na semifinal. Mesmo com o apoio maciço do torcedor em Seul, os europeus venceram por 1 a 0. Em jogo amistoso disputado dois anos e meio depois, triunfo asiático por 3 a 1.

As equipes se enfrentaram poucas vezes ao longo da história. São três jogos, com dois triunfos da Alemanha e um da Coreia do Sul, com cinco gols marcados por cada seleção. Em Copas do Mundo, duas partidas. O primeiro encontro aconteceu há exatos 24 anos. Em 1994, no Estados Unidos, a Alemanha levou a melhor por 3 a 2, em duelo disputado em Dallas e válido pela fase de grupos.

Para o decisivo duelo, o técnico Joachim Löw vai fazer mudanças no setor defensivo. O zagueiro Jérôme Boateng cumpre suspensão por ter sido expulso no duelo contra a Suécia. Seu companheiro de posição e de clube (Bayern de Munique) Mats Hummels está recuperado de lesão no pescoço e será escalado como titular.

+ Emoção e dramaticidade em virada não podem esconder falhas da Alemanha na Copa do Mundo

A reação desesperada veio no segundo duelo. Debaixo de muito drama, o histórico marcado pelo equilíbrio prevaleceu no duelo contra a Suécia. Os suecos abriram o placar no primeiro tempo, com Toivonen. O resultado agravava o vexame germânico. Na etapa complementar, porém, veio a virada. Marco Reus e Toni Kroos – com uma cobrança de falta magistral aos 50 minutos do segundo tempo – garantiram os três primeiros pontos teutônicos na competição.

Porém, a estreia foi decepcionante. Com uma atuação muito abaixo das expectativas, a Alemanha perdeu para o México por 1 a 0. Foi o primeiro revés em 33 anos no confronto.

Na história das Copas, a Alemanha disputou 108 jogos. Venceu 67, empatou 20 e perdeu 21. Marcou 226 gols e sofreu 122.

A classificação veio com uma campanha irreparável nas Eliminatórias Europeias no Grupo C. Diante da Irlanda do Norte, da Tchéquia, da Noruega, do Azerbaijão e do fragilíssimo San Marino, foram dez vitórias, 43 gols marcados e quatro sofridos, com 100% de aproveitamento. Porém, a seleção venceu apenas um dos seis últimos jogos e não venceu diante de seleções de alto nível, como Espanha, França, Inglaterra e Brasil.

Foram campeões em 1954, 1974, 1990 e 2014 – as duas últimas conquistas diante da Argentina. A Alemanha foi segunda colocada em 1966, 1982, 1986 e 2002, além da terceira posição em 1934, 1970, 2006 e 2010.

Das 21 edições do Mundial, a Alemanha participou de 19. Apenas em 1930, quando participaram apenas times sul-americanos, e em 1950, quando foi banida pelos eventos ocorridos na Segunda Guerra Mundial, os germânicos não estiveram presentes.

Coreia do Sul x Alemanha ao vivo

O técnico Shin Tae-Yong não vai poder contar com o meio-campista Ja Cheol-Koo, que atua no futebol alemão. O jogador está com lesão na coxa e foi vetado pelo departamento médico.

No duelo seguinte, novo revés. Desta vez, diante do México por 2 a 1. Apesar de não ter somado pontos até o momento, a equipe ainda tem chances de classificação, caso seja obtida uma combinação de resultados.

Nenhum ponto foi somado pela Coreia do Sul na Copa 2018. Na estreia, com penalidade máxima assinalada mediante auxílio do VAR, a Suécia venceu por 1 a 0.

Os sul-coreanos entraram na segunda fase das Eliminatórias Asiáticas. Esteve no Grupo G, ao lado do Líbano, do Kuwait, de Myanmar e de Laos. Venceu todos os oito jogos que disputou, marcou 24 gols e não sofreu nenhum. Na terceira fase, ficou no Grupo A, ao lado do Irã, da Síria, do Uzbequistão, da China e do Qatar. Ficou na segunda posição, com 15 pontos, e carimbou o passaporte à Rússia.

A Coreia do Sul disputa a décima Copa do Mundo de sua história. O melhor desempenho foi em 2002, quando sediou o evento junto com o Japão, e ficou na quarta posição. Em 2010, avançou às oitavas de final. Em todas as outras participações, foi eliminado na fase de grupos. Disputou 33 jogos. Venceu cinco, empatou nove e perdeu 19. Marcou 32 gols e sofreu 70.

O Grupo F é formado por Alemanha, México, Suécia e Coreia do Sul.

Campeã em 2014, a Alemanha busca a manutenção da hegemonia e o seu lugar no topo dos maiores campeões, junto com o Brasil.

A Copa do Mundo disputada na Rússia é a 21ª edição do principal torneio da modalidade. Com cinco conquistas, o Brasil é o maior vencedor, seguidos por Itália e Alemanha (tetracampeões), Argentina e Uruguai (bicampeões), França, Inglaterra e Espanha (um título cada). Pela primeira vez, o maior país do planeta sedia o evento.