Mina marca, Colômbia elimina Senegal e segue como líder às oitavas da Copa do Mundo

A Colômbia venceu por 1 a 0 a seleção de Senegal, na tarde dessa quinta-feira (28). Com a vitória, os sul-americanos garantiram vaga para às oitavas e eliminaram os africanos, que não passaram pelo critério de fair-play.

Yerry Mina, ex-zagueiro do Palmeiras, marcou o gol que deu a vitória aos colombianos. O zagueiro subiu mais que a defesa de Senegal e anotou seu segundo gol na Copa do Mundo.

Classificada para a próxima fase, a Colômbia vai enfrentar a Inglaterra. A partida acontecerá no dia 3 de julho, às 15h (horário de Brasília). Quem vencer, vai enfrentar o ganhador de Suécia contra Suíça.

Começo nervoso da duas equipes e lesão de James

O jogo começou com a Colômbia bem pressionada na disputa pela vaga. Somente a vitória interessava e enfrentava uma seleção que não deixou a desejar nos dois confrontos da chave. E afetou um pouco os sul-americanos no início, errando muitos passes no meio.

Mas a pressão logo foi embora, quando os colombianos levaram o primeiro perigo para o gol de N’Diaye. Quinteros chutou bonito do canto e obrigou o goleiro a fazer uma boa defesa. Minutos depois, Falcão subiu bem na área para cabecear, mas o bandeira já assinalava o impedimento.

Senegal também levou perigo ao gol de Ospina. Niang era quem mais buscava as ações ofensivas, repetindo suas atuações nos outros dois jogos. No lance mais perigoso dos africanos, o atacante levantou a bola na área, em uma cobrança de falta, mas foi parar nas mãos de Ospina. Ainda teve reclamação por um penâlti anulado pelo juiz. Mané caiu na área após o contato de Davinson Sanchez. Consultando o VAR, o juiz voltou atrás e entendeu que que o zagueiro chegou primeiro na bola.

Lesionado, o meia James Rodriguez deixou o gramado ainda no primeiro tempo, aos 30 minutos, alegando dores na panturrilha. O camisa 10 da Colômbia já tinha começado o primeiro jogo no banco por causa dessa lesão. A situação do meia preocupa para o próximo jogo.

Mina dá a vitória para a Colômbia pelo alto, mais uma vez

A volta para o segundo tempo foi marcada pelo show que a torcida colombiana dava nas arquibancadas. Apoiando a seleção em busca da vitória, os jogadores sentiram a vibração e respondeu em campo. Mojica cruzou bem a bola na área, mas a defesa de Senegal afastou o perigo. Era só o começo da pressão sul-americana.

Cuadrado, em jogada pela direita, cruzou mais uma bola na área e Falcão subiu bem, mas o goleiro defendeu sem dificuldades. E os ataques não paravam. Muriel, Falcão e Cuadrado arriscavam bem de fora da área. Mas foi outro jogador que chegou ao esperado gol.

Yerry Mina aproveitou a boa cobrança de escanteio de Cuadrado e subiu mais que toda a defesa rival. O jogador chegou ao seu segundo gol de cabeça no Mundial e garantiu a vitória e a vaga para os colombianos.