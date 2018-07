Pickford: o goleiro que foi de contestado a idolatrado na Inglaterra

Jordan Pickford ganhou destaque em junho de 2017, quando o Everton pagou £ 30 milhões ao Sunderland por ele, apostando em um investimento para o futuro. Mas antes disso, Pickford passou por alguns clubes das divisões inferiores, emprestado pelos Black Cats.

