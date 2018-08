Kepa Arrizabalaga é anunciado pelo Chelsea e se torna goleiro mais caro da história

O goleiro Kepa Arrizabalaga é o novo reforço do Chelsea para a temporada 2018/2019. Espanhol de 23 anos assinou contrato por cinco anos e, com isso, conseguiu o feito de quebrar três recordes de cara. Se tornou o goleiro mais caro da história por conta dos 80 milhões de euros, pagos pelos blues ao Athletic Bilbao, passou a ser o jogador espanhol mais caro do mundo e, até o momento, é a contratação mais cara da história do time de Roman Abramovich.

Posteriormente, o atacante Morata ocupava o topo de atleta espanhol mais valioso e jogador mais caro dos blues com cifras no valor de 66 milhões de euros, seguido pelo outro espanhol Fernando Torres, que na época foi avaliado por 58 milhões de euros.

Após a "briga" entre Courtois e a direção do Chelsea, Kepa foi um dos nomes cogitados para fazer parte do elenco de Maurizio Sarri. Em primeira instância, Alisson, antes de ser negociado com o Liverpool, e o Jack Butland, atualmente no Stoke City, foram cogitados para substituir o goleiro belga. Porém, Kepa foi o escolhido e muito elogiado pelo treinador, antes mesmo de fazer parte do time. Em entrevista coletiva, após a vitória contra o Lyon, nos pênaltis, pelo amistoso de pré-temporada, o técnico dos blues falou sobre o jovem arqueiro.

“Eu o vi há um ano [quando eu estava] em Nápoles e minha primeira impressão foi que ele era um goleiro muito bom. Muito jovem, mas muito, muito bom” , elogiou o treinador italiano.

De acordo com a imprensa britânica, o arqueiro espanhol de 23 anos já está em Londres desde quarta-feira (08) realizando exames médicos e providenciando a sua mudança da Espanha para a terra da rainha. O jogador fez parte do plantel da Espanha, na última Copa do Mundo, realizada na Rússia, ao lado dos goleiros David De Gea e o experiente Pepe Reina. O atleta já foi até sondado pelo Real Madrid, novo clube de Courtois, mas o técnico na época, Zinedine Zidane, vetou a contratação.

O espanhol Kepa Arrizabalaga 23 anos e desde os 10 anos de idade defendia o clube basco. Chegou a ser emprestado para clubes como CD Baskonia, Ponferradina e Real Valladolid. Agora, o goleiro tem a pressão de substituir um goleiro medalhão e responder a todo o investimento que foi dado em sua contratação.