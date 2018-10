Manchester City domima confronto, vence Arsenal e estreia com pé direito na Premier League

Neste domingo (12), o Manchester City, atual campeão inglês, bateu o Arsenal por 2 a 0, jogando fora de casa, no Emirates Stadium, abrindo com pé direito a busca pelo bicampeonato da Premier League.

O City começou impondo o seu ritmo de jogo. Logo aos oito minutos,

Sterling invadiu a área, driblou o zagueiro Mustafi e chutou forte, obrigando Petr Cech a fazer grande defesa.

O time de Guardiola continuou dominando as ações do jogo, e aos 13, em mais uma bela jogada, Sterling marcou o primeiro gol da partida. O atacante recebeu na quina da grande área, cortou para o meio deixando dois marcadores para trás e bateu firme de pé direito, sem chances para o goleiro Cech, que tinha a visão encoberta na jogada.

Após o gol, o Arsenal continuou com dificuldades, principalmente na saída de bola. Mesmo com as dificuldades, o time londrino conseguiu levar perigo, quando aos 20 minutos, Bellerín fez boa jogada pela esquerda, se livrou da marcação de Mendy e chutou forte, obrigando o brasileiro Ederson a fazer uma importante defesa.

A partir daí, enquanto o time de Guardiola se mostrava organizado em campo, os Gunners, comandados por Unai Emery, que fazia sua estreia na Premier League, continuavam esbarrando em suas dificuldades. Aos 40, o Arsenal tentou armar um contra-ataque por duas vezes seguidas, mas o meia Özil, desperdiçou a posse da bola, errando um cruzamento e logo em seguida um passe.

Logo depois, o City quase ampliou o placar, quando Mahrez, grande contratação dos Citizens para a temporada, avançou pela direita e finalizou com perigo, aproveitando os espaços deixados por Lichtsteiner, que o acompanhava na jogada.

No começo do segundo tempo, o time de Manchester manteve o seu domínio, e aos quatro minutos, Aguero aproveitou o rebote no chute de Mendy e arriscou levando perigo. Para a do sorte do Arsenal, o argentino teve seu chute desviado.

Aos dez, os Gunners tentaram uma resposta. Após uma boa roubada de bola, Aubameyang acertou um passe para Lacazette, que de pé direito, arriscou de fora da área, levando perigo ao gol defendido por Ederson.

O City voltou a dominar a partida, e aos 17, Aguero desperdiçou uma grande chance. Após uma bobeada de Guendouzi, o argentino avançou com a bola até quase a pequena área, mas chutou em cima do goleiro Petr Cech.

Logo em seguida, aos 18, o time de azul conseguiu ampliar o placar. Mendy tabelou com Sterling e tocou para trás, aproveitando a chegada do português Bernardo Silva, que chegou batendo de primeira marcando um golaço.

Daí em diante, o Manchester City controlou a partida, dando poucos espaços para os Gunners. Os londrinos só voltaram a levar algum perigo aos 38 minutos, quando o goleiro Ederson, se complicou numa saída de bola, entregando a posse aos adversários que não conseguiram aproveitar a falha do brasileiro.

Aos 46, Ederson voltou a cometer um erro na saída de bola, entregando a posse ao time rival. O meia Miktharyan invadiu a área e tocou para Lacazette, que desperdiçou a chance finalizando mal.

Ainda deu tempo para que De Bruyne, que substituiu Mahrez no decorrer da segunda etapa, arriscasse uma bomba de fora da área, quase marcando o terceiro gol do City na partida.

Com a vitória por 2 a 0, o Manchester City inicia com pé direito sua busca pelo bicampeonato. O time volta a campo no próximo domingo (19), às 9h30, quando em casa, enfrenta o Huddersfield, pela segunda rodada da Premier League.

Já os Gunners, que iniciam uma nova fase sob comando de Unai Emdery, que assumiu após Arsène Wenger encerrar sua passagem de 22 anos à frente do clube, voltam a campo no sábado (18), às 13h30, para enfrentar o Chelsea, no clássico londrino que será disputado na casa dos Blues, o Estádio Stamford Bridge.