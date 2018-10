Arsenal vence West Ham no Emirates Stadium e conquista a primeira vitória na Premier League

Arsenal e West Ham se enfrentaram neste sábado pela segunda rodada da Premier League. Os Gunners receberam os The Hammers, no Emirates Stadium, e ganharam por 3 a 1. Os gols do Arsenal foram marcados por Monreal, Welbeck e Diop contra; Arnautovic descontou para o West Ham.

A partida começou com muitas faltas e a primeira finalização foi só aos 11 minutos, com Mkhitaryan que chutou no lado esquerdo do gol. Depois foi a vez do time visitante, Marko Arnautovic teve uma oportunidade na entrada da área e chutou para fora.

Aos 25 minutos, Felipe Anderson tocou para Arnautovic que finalizou com o pé direito, de fora da área, e abriu o placar no Emirates Stadium. Cinco minutos depois, Bellerín chutou cruzado e a bola sobrou para Monreal chutar para o fundo das redes e empatar a partida.

Ambas equipes ainda tiveram oportunidades para desempatar o jogo no primeiro tempo. Porém, a falta de pontaria e as defesas dos goleiros impediram que saíssem mais gols.

(Foto: Divulgação/Premier League)

Na segunda etapa, o Arsenal começou melhor e quase marcou o segundo com um cabeceio do zagueiro Mustafi, aos três minutos. Do lado do West Ham, Arnautovic perdeu uma chance. Depois, os goleiros Petr Cech e Fabianski fizeram várias defesas e impediram que saíssem mais gols na partida.

Porém aos 25 minutos, o zagueiro Issa Diop marcou contra e virou a jogo para o Arsenal. Nos acréscimos, Welbeck aproveitou a sobra dentro da área e definiu a vitória dos Gunners sobre o West Ham, no Emirates Stadium, por 3 a 1.

Com isso, o Arsenal garantiu a primeira vitória na Premier League e, consequentemente, os primeiros pontos. Já que havia perdido as duas primeiras rodadas para o Manchester City e Chelsea.

O próximo jogo do Arsenal na Premier League será no próximo domingo (2), às 9h30 (horário de Brasília), contra o Cardiff, fora de casa. Já o West Ham jogará em casa, às 11h, contra o Wolverhampton.