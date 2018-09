Richarlison é convocado para o lugar de Pedro em amistosos da Seleção

Nesta segunda-feira (27), Tite anunciou o substituto de Pedro para os amistosos da seleção brasileira contra Estados Unidos e El Salvador, em setembro.

Para o lugar camisa 9 do Fluminense e artilheiro do Campeonato Brasileiro, o treinador chamou o atacante Richarlison. O jogador do Everton, que vive grande fase no futebol inglês, substituirá seu ex-companheiro de Flu, que se lesionou na partida contra o Cruzeiro, no último sábado (25).

A convocação de Richarlison foi confirmada em nota oficial publicada pela CBF, que também divulgou a informação em suas redes sociais:

Em entrevista ao site "globoesporte.com", o atacante comemorou sua primeira convocação para a seleção principal, aproveitando também para desejar melhoras à Pedro:

“Hoje recebi o chamado mais importante da minha carreira, vou ter a honra de vestir a camisa da nossa Seleção. Já chegaram várias mensagens de apoio e carinho, prometo retribuir isso dentro de campo. Também queria deixar o meu apoio ao meu irmão Pedro, que infelizmente teve essa lesão. Espero em breve encontrá-lo na Seleção. Valeu, Pedro!”, finalizou.

Na temporada 2017-18, quando se juntou ao Warford, Richarlison viveu bons momentos. O atacante atuou em todas as 38 partidas que o clube disputou na Premier League, marcando cinco gols e dando mais quatro assistências.

Após uma boa temporada no futebol inglês, o atleta de 21 anos foi contratado pelo Everton, por 39,2 milhões de euros.

Na atual temporada, com a camisa dos “Toffees”, o brasileiro já marcou três gols nas duas primeiras rodadas do Campeonato Inglês. Em seu terceiro jogo, Richarlison acabou sendo expulso, no empate por 2 a 2, contra o Bournemouth.

Os atletas convocados começam a se apresentar no próximo domingo (2), em Nova Jersey. O primeiro amistoso será a partida contra os Estados Unidos, no dia 7 de setembro. Quatro dias depois, o Brasil enfrentará El Salvador.