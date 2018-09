Espanha dá show e garante goleada em cima da vice-campeã Mundial Croácia

Partida válida pela segunda rodada do grupo quatro do Torneio das Nações.

Com o início da segunda rodada da Liga das Nações, a Espanha e a Croácia se enfrentaram nessa terça feira (11) em Elche, cidade espanhola. Em um confronto dominado totalmente pelos espanhóis, os donos do jogo venceram os croatas com o placar de seis a zero e mantém a liderança do grupo quatro da competição.

Nos primeiros minutos do primeiro tempo, o andamento do jogo estava favorável para a seleção croata. Com uma marcação alta e incomodando a saída de bola dos dono da casa, Os estreantes na competição tiveram de cara uma chance de gol com a penas quatro minutos de jogo com uma saída errada de Busquets, Rakitic recebe na entrada da área, mas manda um chute perto, porém, saiu pela linha de fundo.

Após o susto, os espanhóis tomaram conta do jogo. A saída de bola começou a fluir e com isso ataques bem perigosos começaram a acontecer. Aos 23 do primeiro tempo, o gol saiu dos pés de Saúl. Em uma jogada originada por Sergio Ramos, que lançou uma bela bola para Carvajal. O lateral fez um cruzamento dentro da área, onde o camisa 8 apareceu de surpresa no meio da defasa e cabeceou a bola para dentro das redes, abrindo o marcador.

Aos 32, o segundo tento da La Roja acontece. Foi a vez de Asensio deixar o seu .O camisa 20 aproveitou uma saída errada do croata Kovacic, o atacante estava esperto, e mandou um belo chute de canhota sem defesa para o goleiro adversário.

Minutos depois, o goleiro Kalinic comete um gol contra para a Croácia. Em outra jogada originada por Asensio, o camisa 20 manda uma bomba para o gol que bate no travessão, mas quando a bola ia recuando, bateu nas costas do goleiro que mandou a bola para dentro.

Com o início do segundo tempo, a Croácia sentiu a queda de rendimento devido o resultado parcial de três a zero. Entrando desconcentrada, a seleção espanhola aproveitou o momento e fez o seu quarto gol na partida com o brasileiro naturalizado espanhol Rodrigo. Com mais uma participação de Asencio em lances de gol, o atacante deu um passe para o camisa 9 que consegue se desmarcar e manda no meio das pernas do goleiro croata para o fundo do gol.

Com 57 minutos de partida, o placar elástico aumentou. Sergio Ramos, que em uma cobrança de escanteio, consegue se desmarcar e manda a bola para dentro das redes. E com 69 minutos, foi a vez de Isco fechar o marcador. Com um passe do destaque da partida, Asensio, o camisa 22 se desmarca e com um tapa na bola, o jogador faz um belo gol e marca o sexto gol e fechar a conta para a equipe espanhola.

Com esse resultado a Espanha se isola na liderança do grupo quatro com seis pontos e agora joga contra a Inglaterra dia 15/10 em Sevilla na Espanha. A Croácia que fez sua estreia, já começa com resultado negativo, mas tentará sua recuperação e jogará também com a Inglaterra no dia 12/10 em Rijeka. As duas partidas serão as 15:45 (horário de Brasília).