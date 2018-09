Cristiano Ronaldo revela 'tensão' por jejum de gols pela Juventus e mira estreia na Champions League

Em dose dupla, Cristiano Ronaldo finalmente desencantou pela Juventus. Após três jogos oficiais em branco, o português decidiu marcando os dois gols da vitória da Velha Senhora sobre o Sassuolo, pela 4ª rodada da Serie A, neste domingo (16), em Turim. Com incrível média de um gol por jogo no Real Madrid, o atacante revelou sentir tensão pelo "extenso" jejum de três jogos sem gols em seu início de ciclo na Itália.

"Eu estava um pouco tenso com todo o rumor sobre a minha transferência e a falta de gols, todas as altas expectativas para isso chegar, mas agradeço aos meus companheiros pelo apoio. Eu sabia que estava trabalhando forte e o gol seria questão de tempo. Estou me adaptando bem ao futebol italiano."

O atacante não escondeu a satisfação com a vitória e elogiou a atuação da Juventus, que manteve 100% de aproveitamento no Campeonato Italiano.

"Estou muito feliz. Nós tivemos um bom início. O Sassuolo soube se defender, mas colocamos alta intensidade e merecemos a vitória."

No entanto, Cristiano Ronaldo não tem muito tempo para comemorar. Já na próxima quarta-feira (19), inicia-se a fase de grupos da Champions League, principal objetivo de título da Juventus nesta temporada. Do torneio, o português conhece bem: são cinco títulos, enquanto a Velha Senhora jamais conquistou, justificando o alto investimento no gajo.

Na competição internacional, a equipe italiana caiu no Grupo H, ao lado de Valencia - próximo adversário -, Young Boys e Manchester United, ex-clube do atacante. O mesmo revelou ter um carinho especial pela Liga dos Campeões e comentou as expectativas para os próximos capítulos.

"A Champions League é o meu torneio favorito. É um grupo muito difícil, nós sabemos que podemos ter um bom aproveitamento, a Juve precisa focar em fazer seu melhor".