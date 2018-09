Thomas Tuchel elogia atuação do PSG e diz que vitória do Liverpool ''não teve lógica''

O Liverpool venceu o Paris Saint-Germain por 3 a 2, em partida disputada, no Anfield Road, na estreia das equipes na Liga dos Campeões. Daniel Sturridge e James Milner abriram o placar para os donos da casa; Meunier e Mbappé empataram, mas Firmino deu a vitória nos acréscimos para os Reds.

O treinador do PSG, Thomas Tuchel, não conseguiu engolir a derrota sofrida em Anfield. Para o alemão, sua equipe teve um bom desempenho e não viu como certo a vitória do Liverpool.

“Tivemos uma oportunidade com Julian Draxler (antes do terceiro gol do Liverpool) e fizemos um ótimo primeiro tempo. Não havia lógica o Liverpool ter feito dois gols. Depois, não descansamos e jogamos com coragem. No segundo tempo nós perdemos algumas bolas muito fáceis”, comentou.

O comandante do time francês salientou o ambiente criado pela torcida dos Reds, e comentou que jogar em Anfield é sempre complicado.

“O Anfield é assim. Não perdemos confiança ou organização defensiva no segundo tempo. É difícil, pelo final, mas essa derrota não tem lógica”, finalizou.