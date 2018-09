PSG surpreende e anuncia contratação do atacante camaronês Choupo-Moting, ex-Stoke City

O Paris Saint-Germain anunciou nesta sexta-feira (31) a contratação do atacante Eric Maxim Choupo-Moting. O alemão-camaronês assinou um contrato de dois anos com o clube da capital, até 30 de junho de 2020.

Em entrevista concedida ao site do clube, o jogador comentou sobre a felicidade de chegar à Paris, e se diz animado com esse novo passo dado em sua carreira.

"Sinto-me extremamente honrado por me juntar hoje a este grande clube europeu que é o Paris Saint-Germain. Quero agradecer aos líderes e ao treinador pela confiança que depositaram em mim ao me recrutar. Esforçar-me-ei para fazer o meu melhor no campo, dia após dia, para expressar o meu apreço pelo meu novo clube. Chegar à França, este grande país do futebol, é um passo fantástico na minha carreira. Terei jogadores extraordinários como colegas de equipe todos os dias e já estou ansioso para descobrir a atmosfera do Parc des Princes", disse o Choupo-Moting.

O presidente Nasser Al-Khelaïfi, se diz animado com a contratação do atacante, e considera que ele conseguirá desempenhar bem seu papel no time: "Todos nós recebemos Eric Maxim, cuja assinatura fecha nossa janela de transferências. Ele é um jogador com longa experiência, especialmente na Alemanha e na camisa da equipe de Camarões, dois países que são referências sólidas no futebol internacional. Seu perfil complementa nossa força de trabalho em função dos prazos que nos aguardam nesta temporada. Nossos jogadores e todo o clube poderão dar a ele as melhores boas-vindas, assim como nossos torcedores", disse o CEO.

Com 29 anos, o jogador da Seleção Camaronesa descobriu o futebol de alto nível no principal clube de sua cidade natal, o Hamburgo SV, antes de transferir-se para o FSV Mainz 05, onde trabalharou sob a direção por Thomas Tuchel entre 2011 e 2014. Em 2014, o atleta juntou-se ao Schalke, onde ficou até 2017, antes de embarcar em uma primeira experiência fora da Alemanha, no Stoke City.

Eric Maxim Choupo-Moting disputou 204 partidas da Bundesliga e 30 partidas da Premier League, além de 27 partidas de competições europeias, incluindo 11 na Liga dos Campeões. Depois de jogar em todas as categorias de base pela Seleção da Alemanha, do sub-18 ao sub-21, ele se tornou jogador de Camarões, disputando a Copa do Mundo de 2010 e 2014 com os Leões Indomáveis, e o Campeonato Africano das Nações de 2015.