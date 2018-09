Luciano Spalletti enaltece virada da Inter sobre o Tottenham: ''Diferente de uma vitória normal''

A Inter de Milão venceu por 2 a 1 o Tottenham, no Giuseppe Meazza, em partida de estreia da Liga dos Campeões. Saindo atrás do placar com gol de Eriksen, os italianos viraram o jogo com gols do capitão Icardi e Vecino, nos acréscimos.

O treinador da Inter, Luciano Spalletti, apontou a atmosfera que a torcida Nerazzurri criou em seu estádio, e que transformou a importância do jogo.

“Esta vitória é obviamente diferente de uma vitória normal, também devido ao extraordinário apoio dos nossos fãs. Além disso, conseguimos o resultado graças à forte pressão no final”, enalteceu.

Depois de 5 temporadas longe da Liga dos Campeões, o comandante italiano analisou a dificuldade que encontraram no resultado de hoje.

“O jogo desta noite nos deixa com uma sensação diferente em relação ao que somos capazes de fazer. Começamos com quatro ou cinco novos jogadores e isso ajudou-nos consideravelmente, confirmando o valor do nosso plantel. Houve um pouco de confusão em certos pontos do jogo e melhorando esses aspectos podemos fazer bem”, apontou.

O treinador da Inter fez questão elogiar seu capitão: Mauro Icardi. Luciano Spalletti ficou feliz em ver que seu jogador responder em campo, mas alertou que não pode depender apenas dele.

“Foi importante para nós fazermos a descoberta. Mauro é um bom rapaz, um verdadeiro profissional que é líder no grupo e também um jogador forte. Mas ele não é o único grande jogador de futebol que temos, e é por isso que temos que ganhar jogos sem depender apenas dele”, finalizou.