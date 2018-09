Napoli atropela Parma e mira liderança da Serie A

Sem maiores dificuldades, o Napoli bateu o Parma, por 3 a 0, pela 6ª rodada da Serie A, no Estádio San Paolo. Os gols foram marcados por Milik (2x) e Insigne.

O resultado faz os donos de casa permanecerem em segundo com 12 pontos e agora terá a líder Juventus, fora de casa, na próxima rodada. Os visitantes permanecem com seus 7 pontos e caem para a décima segunda posição.

A primeira etapa foi marcada por um domínio completo do Napoli que logo nos primeiros minutos, abriu o marcador com Insigne que recebeu passe Milik e dentro da área, só empurrou para o fundo das redes.

O gol deu tranquilidade aos donos da casa que continuaram se impondo e criando chances de gol como na ocasião em Zielinski, de frente para o gol adversário, chutou por cima e perdeu grande chance. Depois, foi a vez do autor do gol ter a chance de marcar mais um, mas seu arremate parou na trave.

No final, o goleiro do Parma fez uma grande defesa em novo arremate de Insigne, depois de tabela com Mario Rui, mas Sepe evitou o segundo gol napolitano. Os visitantes pouco incomodaram ofensivamente e se limitaram em tentar se defender.

Na segunda etapa, o Napoli conseguiu aumentar o placar logo no começo após belo passe de Insigne para Milik, o centroavante avançou em velocidade e bateu forte no canto.

A partir disso, a equipe dirigida por Carlo Ancelotti então resolveu administrar o resultado, pensando também no importante duelo diante da Juventus, em Turim, no final de semana. Prova disso foram as saídas de Zielinski e Insigne em meados da parte final.

O Parma não mostrava qualquer sinal de tentar uma reviravolta na partida e assim como no primeiro tempo, não conseguia ser perigoso ofensivamente e apenas tentava não tomar mais gols.

Já no final, o time napoletano chegou ao terceiro gol novamente com Milik que aproveitou chute rasteiro de Verdi e apenas empurrou para as redes, dando números finais ao duelo.