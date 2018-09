Com  grande atuação coletiva, Roma bate a Lazio e confirma reação na Serie A

Em clássico muito disputado, a Roma bateu a Lazio por 3 a 1, na abertura da 7ª rodada da Serie A, no estádio Olimpico de Roma. Os gols foram marcados por Pellegrini, Kolarov e Fazio para os romanistas. Immobile descontou para os laziale.

O resultado faz os giallorossi subir na tabela, chegando á quinta posição com 11 pontos. Já os biancocelesti permanecem na quarta posição com 12 pontos.

O primeiro tempo foi marcado por bastante equilíbrio e com as duas equipes mostrando suas principais características. A Roma com mais paciência em praticar seu jogo mais apoiado, já a Lazio mais defensiva e com transições rápidas para o ataque.

Na metade da primeira etapa, o Derby della Capitale esquentou e houve três chances claras num período de dois minutos: os giallorossi chegaram duas vezes, primeiro com Dzeko e depois com Pastore, mas Strakosha conseguiu salvar os biancocelesti e eles responderam com Immobile, que recebeu na área e chutou, mas Olsen defendeu.

No final do primeiro tempo, a Roma precisou trocar Pastore, que vinha atuando muito bem, mas se machucou, por Pellegrini que, aos 44 minutos, aproveitou o gol vazio depois de dividida na área e marcou um lindo gol de calcanhar.

Na segunda etapa, a partida ficou ainda mais tensa do que ela normalmente já é, com as duas equipes errando mais na construção de jogadas, principalmente a Lazio, que precisava recuperar pelo menos um gol.

Quando a partida parecia se encaminhar para a vitória romana, Fazio erra feio na defesa, Immobile rouba a bola e bate no cantinho de Olsen para empatar o clássico. O gol deu confiança para os biancocelesti que então foram pra cima em busca da virada, mas mais uma vez, a partida tomou rumos diferentes: Kolarov, ex-jogador da Lazio, cobrou uma falta forte e recolocou os giallorossi na frente do placar para delírio da torcida.

A Lazio então se postou mais a frente para tentar um novo empate e quase conseguiu em belo chute de Milinkovic-Savic de média distância, mas Olsen fez grande intervento e salvou o resultado.

No final, Pellegrini cobrou falta na área, Fazio subiu mais que todo mundo e cabeceou forte para o fundo do gol, para dar números finais ao Derby della Capitale.