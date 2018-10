Shakhtar sai na frente, mas Lyon se recupera e arranca empate em casa pela Champions League

Na tarde desta terça-feira (2), o Lyon recebeu o Shakhtar Donetsk em partida válida pela 2ª rodada do Grupo F da UEFA Champions League. O jogo foi muito movimentado e marcado por dois gols para cada lado, impedimentos excessivos, recuperações e muitas chances criadas. No fim, o placar final foi de 2-2, embolando mais ainda a vida das duas equipes no grupo da competição.

A partida teve um início morno para a equipe da casa, isso porque quem impôs o jogo foi o time ucraniano. Que começou a partida criando ótimas oportunidades e dessa forma acuando bastante a equipe francesa. Porém, com o andar do relógio, o time do Lyon foi equilibrando a partida e começou a assustar a equipe visitante.

O jogo se manteve empatado até os 43 minutos do 1° tempo, isso porque o Shakhtar Donetsk abriu o placar com o atacante brasileiro Junior Moraes, que acertou um belo chute com o pé esquerdo no cantinho sem chances para o goleiro. Com o gol, a equipe ucraniana desceu para o intervalo com a vantagem no marcador.

Shakhtar amplia, mas Lyon arranca empate em casa

Na volta para os gramados, o Lyon voltou um pouco mais ligado em comparação à primeira etapa, criou oportunidades, conseguiu escanteios, mas nada resultava em gol. A situação ficou ainda pior quando aos oito minutos o Shakhtar Donetsk chegou ao 2° gol. Junior Moraes novamente acertou um belo chute após assistência do brasileiro Alan Patrick.

Com vantagem no placar, o time visitante optou por um jogo mais defensivo, e com isso acabou chamando o adversário para o seu campo. O Lyon não se abalou e correu atrás da reação e a conseguiu em um intervalo de apenas dois minutos.

Aos 24, Moussa Dembelé acertou uma cabeçada do meio da área e diminuiu o marcador. Dois minutos depois, Léo Dubois recebeu no meio da área marcou o segundo para o time francês empatando a partida. Com o gol, o Lyon cresceu e buscou a virada, criando muitas chances, mas o placar permaneceu empatado até o apito final.

A tabela do Grupo F com estes resultados mantém o Lyon na primeira colocação com quatro pontos seguido do Manchester City que tem três. Já o Shakhtar empatou a segunda partida seguida e vem na terceira posição com dois pontos e por fim o lanterna Hoffenheim.

O time francês agora foca seus compromissos no campeonato local e enfrenta o PSG no fim de semana fora de casa e volta à Champions apenas daqui há três semanas indo até a Alemanha enfrentar o Hoffenheim, enquanto o Shakhtar enfrenta o Manchester City na Ucrânia no mesmo dia.